İzmir haberleri... İzmir'de hafta sonu geldiğinde rotasını Seferihisar'ın gözde sahil mahallesi Sığacık'a çevirenlerin sayısı dikkat çekiyor. Özellikle pazar günleri hareketlenen Sığacık, yalnızca denizi ve tarihi dokusuyla değil, sokak aralarında karşılaşılan ev yapımı lezzetleriyle de ziyaretçilerini kendine çekiyor. Emekliler ise kimi zaman sırf o meşhur kurabiyeden yemek, bir bardak çay eşliğinde soluklanmak ve ardından taş sokaklarda ağır ağır yürümek için Sığacık'ın yolunu tutuyor. Peki, İzmir'den Sığacık'a nasıl gidilir, burada nereler gezilir ve pazar günü ziyaretçileri neler bekliyor?
SIĞACIK'IN MEŞHUR KURABİYESİ İÇİN PAZAR GÜNÜ YOLA ÇIKIYORLAR
İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık, özellikle pazar günleri farklı bir atmosfere bürünüyor. Tarihi kale surlarının içinde kurulan üretici pazarı, ev yapımı yiyecekler ve el emeği ürünlerle ziyaretçileri karşılıyor.
Sığacık'ı tercih edenlerin en büyük keyiflerinden biri de sokak aralarında karşılarına çıkan ev yapımı lezzetler. Anneanne kurabiyesi, börekler, sarmalar ve yöresel tatlar, pazar gezisinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Özellikle kurabiye yemek için gelen ziyaretçiler, bu küçük lezzet molasını Sığacık gezisinin en güzel anlarından biri olarak görüyor.
Pazar tezgâhlarında zeytin, zeytinyağı, ev yapımı reçeller, Ege otları ve çeşitli yöresel ürünler de bulunuyor. Alışverişini tamamlayan ziyaretçiler ise çay veya kahve molasının ardından Kaleiçi'nin dar sokaklarını keşfe çıkıyor.
BEGONVİLLİ SOKAKLARDA YÜRÜYÜŞ, LİMANDA DENİZ HAVASI
Sığacık'ın en dikkat çekici noktalarının başında tarihi Kaleiçi geliyor. Beyaz badanalı evleri, renkli kapıları, begonvilleri ve taş sokaklarıyla ziyaretçilerine nostaljik bir atmosfer sunan mahalle, özellikle sakin bir yürüyüş yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor.
Sokak aralarında bulunan küçük dükkânlar, hediyelik eşya tezgâhları ve kafeler de geziye ayrı bir renk katıyor. Yorulanlar bir kafede oturup dinlenirken, yürüyüşüne devam etmek isteyenler Sığacık Limanı ve marina çevresine geçerek deniz manzarasının tadını çıkarabiliyor.
Sığacık gezisini biraz daha uzatmak isteyenler için Teos Antik Kenti de önemli bir alternatif oluşturuyor. Antik tiyatro, agora ve Dionysos Tapınağı gibi tarihi kalıntılarıyla dikkat çeken Teos, tarih meraklılarının rotasında bulunuyor. Yaz aylarında ise Akkum Plajı, deniz keyfi yapmak isteyenlerin tercih edebileceği noktalardan biri.
İZMİR'DEN SIĞACIK'A NASIL GİDİLİR? İŞTE ULAŞIM SEÇENEKLERİ
İzmir merkezden Sığacık'a ulaşmak isteyenler özel araç veya toplu taşıma seçeneklerini değerlendirebiliyor. Özel araçla yola çıkanlar, İzmir-Çeşme Otoyolu ve Seferihisar bağlantısını kullanarak yaklaşık 50-75 dakikada Sığacık'a ulaşabiliyor. Yolculuk süresi trafik yoğunluğuna ve çıkış noktasına göre değişebiliyor.
Toplu taşımayı tercih edenler ise Fahrettin Altay Aktarma Merkezi üzerinden Seferihisar yönüne hareket eden ESHOT otobüslerini kullanabiliyor. Seferihisar'a ulaştıktan sonra 640 numaralı Seferihisar-Sığacık hattıyla Kaleiçi ve çevresine geçilebiliyor. Sefer saatlerini yola çıkmadan önce ESHOT üzerinden kontrol etmekte fayda var.