İzmirli emeklilerin pazar rotası şaşırttı! O kurabiye için kilometrelerce yol gidiyorlar: Hem lezzet dolu hem de sakin

İzmir haberleri... İzmir'de hafta sonu geldiğinde rotasını Seferihisar 'ın gözde sahil mahallesi Sığacık 'a çevirenlerin sayısı dikkat çekiyor. Özellikle pazar günleri hareketlenen Sığacık, yalnızca denizi ve tarihi dokusuyla değil, sokak aralarında karşılaşılan ev yapımı lezzetleriyle de ziyaretçilerini kendine çekiyor. Emekliler ise kimi zaman sırf o meşhur kurabiyeden yemek, bir bardak çay eşliğinde soluklanmak ve ardından taş sokaklarda ağır ağır yürümek için Sığacık'ın yolunu tutuyor. Peki, İzmir'den Sığacık'a nasıl gidilir, burada nereler gezilir ve pazar günü ziyaretçileri neler bekliyor?

İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık, özellikle pazar günleri farklı bir atmosfere bürünüyor. Tarihi kale surlarının içinde kurulan üretici pazarı, ev yapımı yiyecekler ve el emeği ürünlerle ziyaretçileri karşılıyor.

Sığacık'ı tercih edenlerin en büyük keyiflerinden biri de sokak aralarında karşılarına çıkan ev yapımı lezzetler. Anneanne kurabiyesi, börekler, sarmalar ve yöresel tatlar, pazar gezisinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Özellikle kurabiye yemek için gelen ziyaretçiler, bu küçük lezzet molasını Sığacık gezisinin en güzel anlarından biri olarak görüyor.

Pazar tezgâhlarında zeytin, zeytinyağı, ev yapımı reçeller, Ege otları ve çeşitli yöresel ürünler de bulunuyor. Alışverişini tamamlayan ziyaretçiler ise çay veya kahve molasının ardından Kaleiçi'nin dar sokaklarını keşfe çıkıyor.