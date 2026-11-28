Son dakika İzmir haberleri.. İzmir'de 28 Kasım Cumartesi günü hangi ilçelerde sular kesilecek, kesintiler kaç saat sürecek? Şebeke arızaları ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde gün boyu sürecek su kesintileri yaşanacak. Mağduriyet yaşamamak için evinizdeki muslukları kontrol etmeden önce mutlaka bakmanız gereken İZSU kesinti listesi…