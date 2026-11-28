Son dakika İzmir haberleri.. İzmir'de 28 Kasım Cumartesi günü hangi ilçelerde sular kesilecek, kesintiler kaç saat sürecek? Şebeke arızaları ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde gün boyu sürecek su kesintileri yaşanacak. Mağduriyet yaşamamak için evinizdeki muslukları kontrol etmeden önce mutlaka bakmanız gereken İZSU kesinti listesi…
BAYRAKLI ADALET28.11.2026 saat 12:30 ile 15:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA DEMİRKÖPRÜ28.11.2026 saat 12:34 ile 14:34 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA MEHMET AKİF ERSOY28.11.2026 saat 12:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇAKEMAL ATATÜRK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK28.11.2026 saat 10:47 ile 13:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK ÖRTÜLÜ, YUKARI28.11.2026 saat 11:52 ile 13:52 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA DEMİRKÖPRÜ28.11.2026 saat 12:34 ile 14:34 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.