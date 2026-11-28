Son dakika İzmir haberleri.. İzmir'de 28 Kasım Cumartesi günü hangi ilçelerde sular kesilecek, kesintiler kaç saat sürecek? Şebeke arızaları ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde gün boyu sürecek su kesintileri yaşanacak. Mağduriyet yaşamamak için evinizdeki muslukları kontrol etmeden önce mutlaka bakmanız gereken İZSU kesinti listesi…
BORNOVA MERKEZ28.11.2026 saat 16:20 ile 19:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK28.11.2026 saat 16:05 ile 18:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK EGE, UMURBEY28.11.2026 saat 16:15 ile 19:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES GÜMÜLDÜR CUMHURİYET28.11.2026 saat 16:18 ile 17:18 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KARABURUN MERKEZ28.11.2026 saat 14:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.