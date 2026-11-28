Son dakika İzmir haberleri... Pazar gününden itibaren Türkiye genelinde hava tamamen değişiyor! Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte birçok il merkezinde eksi dereceler görülecek. Ankara'dan İzmir'e, İstanbul'dan Erzurum'a kadar 29 Kasım – 4 Aralık tarihleri arasında beklenen en düşük sıcaklık rakamları belli oldu. İşte il il o tahminler…
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarına yükseleceği, ancak 29 Kasım Pazar günü itibarıyla kuzeybatı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.
DON OLAYLARI ETKİLİ OLACAK!
Önümüzdeki hafta boyunca etkili olması beklenen soğuk hava nedeniyle yurdun iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don hadiseleri bekleniyor.
'ERKEN UYARILAR TAKİP EDİLMELİ'
Yağışların sahil kesimlerinde genellikle yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesinin önemine dikkat çekiliyor.
BEKLENEN EN DÜŞÜK HAVA SICAKLIKLARI
Bazı il merkezlerinde 29 Kasım - 04 Aralık 2026 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıkları; Ankara'da sıfırın altında 2 derece, İstanbul'da 5 derece.
İZMİR'DE KAÇ DERECE OLACAK?
İzmir'de 6 derece, Bolu'da sıfırın altında 2 derece, Samsun'da 6 derece, Trabzon'da 8 derece, Erzurum'da sıfırın altında 2 derece, Eskişehir'de sıfırın altında 1 derece,
Afyonkarahisar'da sıfırın altında 1 derece ve Sivas'ta sıfırın altında 2 derece olarak gerçekleşecek.