Haberler İzmir SON DAKİKA: İzmir'de 29 Kasım - 04 Aralık tarihlerine dikkat! Hava sıcaklıkları sert düşecek! SON DAKİKA: İzmir'de 29 Kasım - 04 Aralık tarihlerine dikkat! Hava sıcaklıkları sert düşecek! Son dakika İzmir haberleri... Kış kendini sert bir şekilde hissettirmeye hazırlanıyor! Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre 29 Kasım Pazar günü yurt genelinde soğuk hava dalgası etkili olacak. İstanbul ve İzmir’de tek haneli rakamların, pek çok kentte ise eksi derecelerin ölçüleceği o tarih aralığı ve beklenen en düşük sıcaklıklar açıklandı… HABER MERKEZİ









Son dakika İzmir haberleri... Pazar gününden itibaren Türkiye genelinde hava tamamen değişiyor! Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte birçok il merkezinde eksi dereceler görülecek. Ankara'dan İzmir'e, İstanbul'dan Erzurum'a kadar 29 Kasım – 4 Aralık tarihleri arasında beklenen en düşük sıcaklık rakamları belli oldu. İşte il il o tahminler…

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarına yükseleceği, ancak 29 Kasım Pazar günü itibarıyla kuzeybatı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.