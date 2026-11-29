İZMIR'DE yaşayan Nidai ve Naime Demirkaya çiftinin 75 yıllık aşkı, sevgi ve saygıyla ilk günkü heyecanını koruyor. Birbirlerinden ayrı kalamadıklarını söyleyen çiftin aşkı gençlere de örnek oluyor. Bornova ilçesinde yaşayan işçi emeklisi 94 yaşındaki Nidai ve ev hanımı 90 yaşındaki Naime Demirkaya çifti 1951 yılında görücü usulü ile tanışıp evlendi. Yaşamları boyunca birçok mutluluk ve hüzne tanıklık ederek bir yastıkta yaklaşık bir asra yakın zamanı birlikte geçiren çift, "Allah hayırlı eş, hayırlı aile nasip etsin" diye konuştu. Anne ve babasının evliliklerinde kendilerine örnek olduğunu belirten çiftin kızı Hatice Altunbulak, "Babam abdest almaya gidip gelirken annemin elini ve yüzünü okşar. Her seferinde anneme sevgisini gösterir. Şimdiki zamanda bazen eşimize soruyoruz 'Beni seviyor musun?' diye. Annemle babam bunu hiç sormaz; çünkü babam sevgisini gösterir, belli ettirir" dedi.