İZMIR Büyükşehir Belediyesi'nin denizcilik işletmesi İZDENİZ, arabalı feribotlarda yaşanabilecek elektrikli, hibrit ve fosil yakıtlı araç yangınlarının yayılmasını önlemek amacıyla 10 araç yangın battaniyesini hizmete aldı. Battaniyeler, 7 arabalı feribotun yanı sıra Üçkuyular ve Bostanlı'daki araç bekleme alanları ile İzmir Marina'daki elektrikli araç şarj noktasına yerleştirildi. Battaniyelerin 7'si arabalı feribotlara, 2'si Üçkuyular ve Bostanlı'daki araç bekleme alanlarına, biri ise İzmir Marina'daki elektrikli araç şarj noktasına yerleştirildi. İZDENİZ Genel Müdürü Akın Satkan, deniz ulaşımında önceliklerinin yolcuların ve çalışanların can güvenliğini sağlamak olduğunu belirterek, "Taşıdığımız kara araçlarının güvenliğinden de sorumluyuz. Arabalı feribotlarda çıkabilecek bir yangının diğer araçlara sıçrama riski bulunuyor. Bu nedenle yangın battaniyelerinin faydalı olacağını düşündük" dedi.