İzmir barajlarının doluluk oranları merak konusu olmaya devam ediyor. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki son doluluk verileri belli oldu. Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarında doluluk oranları dikkat çekerken, İzmir barajlarında en yüksek ve en düşük doluluk oranına sahip barajlar da netleşti. Peki, İzmir barajlarında su seviyesi ne durumda? İşte İzmir barajlarının güncel doluluk oranları...