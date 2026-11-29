İzmir barajlarının doluluk oranları merak konusu olmaya devam ediyor. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki son doluluk verileri belli oldu. Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarında doluluk oranları dikkat çekerken, İzmir barajlarında en yüksek ve en düşük doluluk oranına sahip barajlar da netleşti. Peki, İzmir barajlarında su seviyesi ne durumda? İşte İzmir barajlarının güncel doluluk oranları...
İzmir barajlarının doluluk oranları
Tahtalı Barajı: %39,77
Balçova Barajı: %34,37
Ürkmez Barajı: %63,61
Gördes Barajı: %27,39
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %52,04
EN YÜKSEK DOLULUK ÜRKMEZ BARAJI'NDA
Açıklanan oranlara göre İzmir barajları arasında en yüksek doluluk yüzde 63,61 ile Ürkmez Barajı'nda ölçüldü. Ürkmez'i yüzde 52,04 ile Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı takip etti.
Tahtalı Barajı'nda doluluk yüzde 39,77 olurken, Balçova Barajı'nda yüzde 34,37 seviyesinde kaldı. En düşük doluluk oranı ise yüzde 27,39 ile Gördes Barajı'nda görüldü.