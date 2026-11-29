İzmir'de yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren elektrik kesintisi duyurusu geldi. GDZ Elektrik tarafından yayımlanan 30 Kasım 2026 tarihli planlı kesinti programına göre kentin birçok noktasında bakım, onarım ve şebeke yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek. Buca, Bornova, Karabağlar, Balçova, Çeşme, Aliağa ve Urla'nın da aralarında bulunduğu ilçelerde bazı mahalleler saatlerce elektriksiz kalacak. Sabah saatlerinde başlayacak kesintilerin hangi sokakları kapsadığı ve elektriklerin ne zaman yeniden verileceği ise merak konusu oldu.