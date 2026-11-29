İzmir'de yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren elektrik kesintisi duyurusu geldi. GDZ Elektrik tarafından yayımlanan 30 Kasım 2026 tarihli planlı kesinti programına göre kentin birçok noktasında bakım, onarım ve şebeke yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek. Buca, Bornova, Karabağlar, Balçova, Çeşme, Aliağa ve Urla'nın da aralarında bulunduğu ilçelerde bazı mahalleler saatlerce elektriksiz kalacak. Sabah saatlerinde başlayacak kesintilerin hangi sokakları kapsadığı ve elektriklerin ne zaman yeniden verileceği ise merak konusu oldu.
ALİAĞA / İZMİR
10:00 - 16:00
09:00 - 16:00
Kültür
Kurtuluş
BAYINDIR / İZMİR
09:00 - 17:00
Turan, Yusuflu
BERGAMA / İZMİR
09:00 - 17:00
Aşağıcuma
BORNOVA / İZMİR
18:30 - 18:45
Evka 4
10:30 - 18:30
Evka 4
ÇEŞME / İZMİR
09:30 - 17:30
Altınyunus
Ilıca
09:00 - 16:00
Altınkum
09:30 - 16:30
Altınkum
Çiftlik
DİKİLİ / İZMİR
09:00 - 17:00
Çandarlı
FOÇA / İZMİR
10:00 - 13:00
Fevzi Çakmak
Mustafa Kemal Atatürk
KEMALPAŞA / İZMİR
09:00 - 15:00
Halilbeyli
ÖDEMİŞ / İZMİR
10:00 - 16:00
Bucak
Cevizalan
Gerçekli
Kutlubeyler
Üçkonak
SEFERİHİSAR / İZMİR
09:30 - 17:30
Beyler
Çolak İbrahim Bey
Turabiye
SELÇUK / İZMİR
09:00 - 16:00
Atatürk
Cumhuriyet
09:30 - 16:00
Atatürk
Cumhuriyet
TİRE / İZMİR
09:30 - 17:30
Boynuyoğun
URLA / İZMİR
09:00 - 17:00
Özbek
Rüstem
Torasan
11:00 - 18:00
Denizli
Güvendik
BUCA / İZMİR
10:00 - 11:00
Çamlıpına
Mustafa Kemal
09:00 - 13:00
Barış
09:00 - 13:00
Dumlupınar
Vali Rahmi Bey
13:00 - 17:00
Cumhuriyet
13:00 - 17:00
Menderes
Yaylacık
BALÇOVA / İZMİR
08:00 - 09:00
Korutürk
09:00 - 10:00
Korutürk
10:00 - 11:00
İnciraltı
Korutürk
11:00 - 12:00
Korutürk
12:00 - 13:00
Fevzi Çakmak
Korutürk
13:00 - 14:00
Fevzi Çakmak
Korutürk
14:00 - 15:00
Korutürk
KARABAĞLAR / İZMİR
09:30 - 15:30
Adnan Süvari
Esenyalı
15:30 - 15:45
Adnan Süvari
Esenyalı
Maliyeciler
Metin Oktay
Salih Omurtak
Şehitler