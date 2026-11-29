İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel mirasını korumak, geçmişten bugüne uzanan değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen 22. Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri, yalnızca tarihi yapıları değil, o yapılara hayat veren insanları ve kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel zanaatları da görünür kıldı. Alsancak'ın tarihi sokaklarından Ödemiş'in köklü çarşılarına uzanan ödüllü hikayelerin ortak noktası ise bir ömürlük emek, babadan evlada aktarılan meslek sevgisi ve yıllara meydan okuyan ustalık oldu. Kimi babasından kalan fırının ateşini söndürmedi, kimi beş kuşaklık aile mesleğini torunlarına aktardı, kimi de yarım asırdır ağaç dallarını geleneksel yöntemlerle işleyerek zanaatını yaşattı.
BABALARININ EMANETİ 200 YILLIK FIRINDA YAŞIYOR
Alsancak'ta yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip Zeynel Ergin Gevrek Fırını, Tarihi Yapıda Yaşam kategorisinde Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. 1950'li yıllarda İzmir'e gelerek çeşitli fırınlarda çalışmaya başlayan Zeynel Ergin'in 1962 yılında işletmeyi devraldı. 2021 yılında yaşamını yitiren Ergin'in mesleğine adadığı ömrü, bugün oğulları Özer, Öner ve Ömer Ergin'in ellerinde yaşamaya devam ediyor. Tarihi kara fırında geleneksel İzmir gevreğini ve nohut mayalı kumruyu babalarından öğrendikleri yöntemlerle hazırlayan kardeşler, üretimin her aşamasında el emeğini koruyor.
Babalarının kendilerine yalnızca bir meslek değil, insan sevgisini ve iş ahlakını da miras bıraktığını belirten kardeşler, çocukluk yıllarını unutamadıklarını söyledi. Ergin kardeşler, "Babam gece işe kalktığında bizi de kaldırır, birlikte fırına gider, sabaha kadar çalışır, sonra okula giderdik. Bize hep şunu tembihlerdi: 'Biz binlerce gevrek yapıyoruz ama her bir gevreği tek bir kişi yiyecek. O yüzden her bir gevreğin kusursuz olması lazım.' Sadece ustalığıyla değil, babacanlığı ve cömertliğiyle de mahallenin sevgisini kazandı" dedi. Babalarının işine ve insanlara duyduğu saygının mahallede unutulmadığını ifade eden kardeşler, Zeynel Ergin'in adının bugün fırının bulunduğu sokakta yaşatıldığını belirtti.
BEŞ KUŞAKTIR SÜREN MESLEĞİ TORUNLARINA EMANET EDİYOR
At, eşek ve katır gibi binek ve yük hayvanlarının koşum takımlarını, eyerlerini, semerlerini ve deri donanımlarını yapıp onaran Mustafa Ali Narlı geleneksel saraçlık mesleğinin yaşayan en eski ustaları arasında.
Ödemiş'te 60 yılı aşkın süredir mesleğini icra eden 74 yaşındaki Narlı, Tarihi Mekânda Geleneksel Zanaatların Yaşatılması kategorisinde Jüri Özel Ödülü'ne değer görüldü. İlkokuldan sonra babasının yanında tezgâh başına geçen Narlı, beş kuşaktır devam eden aile mesleğini bugün oğulları ve torunlarıyla birlikte yaşatıyor. Büyük dedesi Saraç Hüseyin Bey'den başlayan meslek yolculuğu, dedesi Ali, babası Şükrü, kendisi, oğulları Nurettin ve Şükrü ile torunları Ali Yiğit ve Mustafa'ya kadar uzanıyor. Sabah namazının ardından atlarıyla ilgilenen, daha sonra dükkânının yolunu tutan Mustafa Ali Narlı, ilerleyen yaşına rağmen üretmekten vazgeçmiyor. Rahvan atları için eyer ve koşum takımları ürettiğini anlatan Narlı, "Biz rahvancıyız, ata sporumuz olan rahvan at yarışlarına gönül vermişiz. Rahvan atlarının eyerleri, sürücünün üzerinde saatlerce rahat oturabileceği özel yapıda olur. Dükkânımızda sergilediğimiz Osmanlı eyerleri tamamen el işçiliğidir ve altındaki keçesinden üstündeki motiflerine kadar işlemesi en az 10 gün sürer. Ürünlerimizin tasarımlarını ve motiflerini herhangi bir taslağa bakmadan, yıllardır babamızdan gördüğümüz şekliyle tamamen kafamızda tasarlayarak çizer ve uygularız" diye konuştu.
Mesleğini yalnızca bir geçim kaynağı olarak değil, hayatının ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü belirten Narlı, atlara duyduğu sevgiyi anlatırken yaşamını yitiren eşini de andı. Narlı, "Rahmetli hanımım bana 'Atın damında yat desem yatacaksın' derdi, 'Vallahi yatarım' derdim. Çünkü seviyorum; sevmesen bu iş yapılmaz" ifadelerini kullandı. Yılların birikimini çocuklarına ve torunlarına aktarmaya devam eden Narlı, geleneksel saraçlık mesleğinin aile içinde yaşatılmasının gururunu taşıyor.
YARIM ASIRLIK EMEK, ATEŞTE ŞEKİLLENEN ZANAAT
Ödemiş'in Bademli Mahallesi'nde geleneksel sırıkçılık mesleğini yaşatan Şakir Harlak ve Halil Çineli de Tarihi Mekânda Geleneksel Zanaatların Yaşatılması kategorisinde Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Zeytin, ceviz ve kestane gibi ağaçların hasadında kullanılan sırıkları geleneksel yöntemlerle üreten ustalar, gelişen teknolojiye rağmen mesleklerini sürdürüyor. 63 yaşındaki Şakir Harlak, henüz çocuk yaşlarda babasından öğrendiği sırıkçılığı yaklaşık 50 yıldır yapıyor. Mesleğin büyük sabır ve emek gerektirdiğini belirten Harlak, "Burada bunun ormanı var, deli kestane ağaçlarından topluyoruz bu dalları. Önce üç yıl bekletiriz hepsini. Daha sonra budakları temizlenir ve fırınlanır. Fırından çıkar çıkmaz da mengenede düzeltiriz. Sonra kabukları soyarız. Son kez bıçakla sıyırarak düzleştirdik mi sırıklar hazır hale gelir" dedi.
Sırıkların fırınlanması aşamasında çalışan Halil Çineli ise yıllardır aynı geleneksel yöntemleri kullandıklarını belirterek, "Kestiğimiz dallara, odun ateşiyle 150-200 dereceye ulaşan fırında nemini azaltmaya ve esneklik kazandırmaya çalışırız. Fırından çıkan sıcak sırıkları mengenede doğrultarak ok gibi dümdüz hale getiririz. Fırınlanan sırıklar kırılmaya, böceklenmeye ve çürümeye karşı dayanıklı olurlar" diye konuştu. Geleneksel sırıkçılığın ağır fiziksel emek gerektirmesi nedeniyle genç kuşaklar tarafından daha az tercih edildiği, bölgede bu işi sürdüren usta sayısının giderek azaldığı belirtiliyor. Buna rağmen Bademli'de üretim yapan ustalar, yıllardır öğrendikleri yöntemlerle mesleklerini yaşatmaya devam ediyor.
İZMİR'İN BELLEĞİ USTALARIN ELLERİNDE YAŞIYOR
Alsancak'ta babalarının mirasına sahip çıkan üç kardeş, Ödemiş'te beş kuşaklık saraçlık geleneğini sürdüren bir aile ve Bademli'de yarım asırdır ağaç dallarına şekil veren ustalar, İzmir'in yaşayan kültürel mirasının temsilcileri. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri ile onurlandırdığı bu isimler, yalnızca mesleklerini değil, geçmişten bugüne uzanan anıları, ailelerinden öğrendikleri değerleri ve yılların birikimini de geleceğe taşıyor. Kimi bir fırının ateşinde, kimi bir eyerin dikişinde, kimi de odun ateşinde şekillenen bir sırıkta yaşatıyor geçmişini. Her biri, İzmir'in belleğinde emeğiyle iz bırakmaya devam ediyor.