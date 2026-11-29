



BEŞ KUŞAKTIR SÜREN MESLEĞİ TORUNLARINA EMANET EDİYOR

At, eşek ve katır gibi binek ve yük hayvanlarının koşum takımlarını, eyerlerini, semerlerini ve deri donanımlarını yapıp onaran Mustafa Ali Narlı geleneksel saraçlık mesleğinin yaşayan en eski ustaları arasında.



Ödemiş'te 60 yılı aşkın süredir mesleğini icra eden 74 yaşındaki Narlı, Tarihi Mekânda Geleneksel Zanaatların Yaşatılması kategorisinde Jüri Özel Ödülü'ne değer görüldü. İlkokuldan sonra babasının yanında tezgâh başına geçen Narlı, beş kuşaktır devam eden aile mesleğini bugün oğulları ve torunlarıyla birlikte yaşatıyor. Büyük dedesi Saraç Hüseyin Bey'den başlayan meslek yolculuğu, dedesi Ali, babası Şükrü, kendisi, oğulları Nurettin ve Şükrü ile torunları Ali Yiğit ve Mustafa'ya kadar uzanıyor. Sabah namazının ardından atlarıyla ilgilenen, daha sonra dükkânının yolunu tutan Mustafa Ali Narlı, ilerleyen yaşına rağmen üretmekten vazgeçmiyor. Rahvan atları için eyer ve koşum takımları ürettiğini anlatan Narlı, "Biz rahvancıyız, ata sporumuz olan rahvan at yarışlarına gönül vermişiz. Rahvan atlarının eyerleri, sürücünün üzerinde saatlerce rahat oturabileceği özel yapıda olur. Dükkânımızda sergilediğimiz Osmanlı eyerleri tamamen el işçiliğidir ve altındaki keçesinden üstündeki motiflerine kadar işlemesi en az 10 gün sürer. Ürünlerimizin tasarımlarını ve motiflerini herhangi bir taslağa bakmadan, yıllardır babamızdan gördüğümüz şekliyle tamamen kafamızda tasarlayarak çizer ve uygularız" diye konuştu.