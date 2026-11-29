ILIMAN ikliminin tekne üretiminde maliyet avantajı sağlamasıyla farklı illerden üreticilerin yatırım adresi haline gelen İzmir, artan firma sayısı ve gelişen üretim kapasitesini ihracat başarısına dönüştürdü. Tekne gövdelerinde kullanılan polyester ve elyafın sertleşme sürecinde belirli hava sıcaklıklarına ihtiyaç duyulması, tekne üretiminde iklim koşullarını önemli bir maliyet unsuru haline getiriyor. 10 AYDA YÜZDE 130 ARTIŞ

KENTTE faaliyet gösteren tekne üreticisi firma sayısı 40'tan 100'e yaklaşırken, mevcut işletmeler de kapasitelerini artırarak daha büyük ve farklı kullanım amaçlarına yönelik tekneler üretmeye başladı. İzmir'in gemi, yat ve hizmetleri ihracatı ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 130,2 artarak 46 milyon 151 bin dolardan 106 milyon 248 bin dolara yükseldi. Ekim ayı ihracatı da yüzde 274,5 artışla 3 milyon 85 bin dolardan 11 milyon 554 bin dolara çıktı. İzmir Tekne İmalatçıları ve Tedarikçileri Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Fatih Yağınlı, sektörde önemli bir büyüme yaşandığını söyledi.