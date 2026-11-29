Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki restorasyon atölyesi, geçmişten günümüze ulaşan kültürel varlıkları geleceğe taşımak için çalışmalarını sürdürüyor.
İlk olarak kağıt, el yazması ve matbu eserlerin onarımı amacıyla faaliyetlerine başlayan atölyede, zaman içerisinde ahşap, metal, cam ve yağlı boya tabloların restorasyonu da yapılmaya başlandı. Antika ve koleksiyon değeri taşıyan çok sayıda eserin bakım ve onarımının gerçekleştirildiği atölyede, eserlerin özgün yapısının korunması esas alınırken, üniversite öğrencileri ve mezunlarına da mesleki deneyim kazanma imkanı sunuluyor. Restoratör Şahin Genç'in öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, usta isimlerin yanı sıra üniversite öğrencileri ve mezunlar da uygulamalı eğitim alarak tarihi eserlerin korunmasına katkı sağlıyor.
ESERLERİN HİKAYESİ
Atölye kurucularından restoratör Şahin Genç, Kemeraltı'nda bu alanda faaliyet gösteren öncü atölyelerden birini kurduklarını belirterek, antika ve koleksiyon değeri bulunan eserlerin bakım ve onarımını titizlikle gerçekleştirdiklerini söyledi. Restorasyonda uygulanacak işlemlerin eserin malzemesine, mevcut durumuna ve geçmişte gördüğü müdahalelere göre belirlendiğini dile getiren Genç, onarım sürecinde eserin özgün dokusunun korunmasını öncelik olarak gördüklerini belirtti. Atölyeye getirilen eserlerin, işlem öncesinde fotoğraf ve videolarla kayıt altına alındığını belirten Şahin Genç, restorasyonun ilk aşamasında eserin mevcut durumunun ve hasarlarının tespit edildiğini ifade etti. Yapılan incelemenin ardından eserin niteliğine uygun temizlik ve güçlendirme yöntemleri belirleniyor.