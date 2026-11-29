İlk olarak kağıt, el yazması ve matbu eserlerin onarımı amacıyla faaliyetlerine başlayan atölyede, zaman içerisinde ahşap, metal, cam ve yağlı boya tabloların restorasyonu da yapılmaya başlandı. Antika ve koleksiyon değeri taşıyan çok sayıda eserin bakım ve onarımının gerçekleştirildiği atölyede, eserlerin özgün yapısının korunması esas alınırken, üniversite öğrencileri ve mezunlarına da mesleki deneyim kazanma imkanı sunuluyor. Restoratör Şahin Genç'in öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, usta isimlerin yanı sıra üniversite öğrencileri ve mezunlar da uygulamalı eğitim alarak tarihi eserlerin korunmasına katkı sağlıyor.