Seren Serengil, Can Tanrıyar’a hakaretten hakim karşısına çıktı

Uçankuş TV Yönetim Kurulu Başkan'ı Can Tanrıyar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Tanrıyar, Seren Serengil'in sosyal medya üzerinden kendisine, 'Bu manyak için gerekeni yapalım, tımarhanelik, ama önce bir parmaklık görsün belki düzelir.Bu adam herkesi ölümle tehdit ediyor, namusuma laf ediyor" şeklindeki sözler sarf ettiğini bu sözler nedeniyle hakarete maruz kaldığını ileri sürdü. Tanrıyar'ın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda, Serengil hakkında ''Hakaret'' suçundan 2,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.