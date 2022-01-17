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Haberler Magazin Hande Doğandemir ve Onur Tuna evleniyor mu? O detay dikkatlerden kaçmadı

Hande Doğandemir ve Onur Tuna evleniyor mu? O detay dikkatlerden kaçmadı

2022'in sürpriz aşklarından biri de Hande Doğandemir ve Onur Tuna oldu. Geçtiğimiz günlerde aşklarını sosyal medyadan ilan eden ikili hayranlarını bir hayli şaşırtmıştı. Doğandemir'in telefonundaki kılıfla aşkını ilan etmesinin ardından şaşırtan bir hamle daha geldi. İşte merak edilenler...

17.01.2022, 10:38

Hande Doğandemir ve Onur Tuna evleniyor mu? O detay dikkatlerden kaçmadı

Oyuncu Hande Doğandemir ve Onur Tuna'nın birliktelikleri geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Doğandemir'in telefonunda Tuna'nın fotoğrafı olması tüm dikkatleri çekmişti.

Hande Doğandemir ve Onur Tuna evleniyor mu? O detay dikkatlerden kaçmadı

Çıkan haberlerin ardından ünlü çiftten aşk itirafı geldi. Önceki gün Onur Tuna'nın Instagram'da yaptığı bir paylaşıma Doğandemir, siyah kalp emojisi koydu. Tuna da meslektaşının yorumuna kalp emojisi ile karşılık verdi.

Hande Doğandemir ve Onur Tuna evleniyor mu? O detay dikkatlerden kaçmadı

Kalplerin havada uçuştuğu mesajlarla aşklarını ilan eden ikili, gündem oldu.

Hande Doğandemir ve Onur Tuna evleniyor mu? O detay dikkatlerden kaçmadı

Bu arada önceki gün yaptığı bir paylaşımda parmağındaki tek taşını gözlere sokan Doğandemir'in karesi, "Evlilik yakın mı?" dedirtti.

Hande Doğandemir ve Onur Tuna evleniyor mu? O detay dikkatlerden kaçmadı

Doğandemir'in "Daha İyi Bir Yarın" isimli filmin setinde tanıştığı Yağız Can Konyalı ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Doğandemir ise "Öyle bir şey yok arkadaşlar. Birçok dedikodu çıkıyor, hangi birini yalanlayayım? Hayatımda kimse yok, olursa niye saklayayım ayrıca?" şeklinde konuşmuş ve iddiaları yalanlamıştı.