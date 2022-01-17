Hande Doğandemir ve Onur Tuna evleniyor mu? O detay dikkatlerden kaçmadı

Doğandemir'in "Daha İyi Bir Yarın" isimli filmin setinde tanıştığı Yağız Can Konyalı ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Doğandemir ise "Öyle bir şey yok arkadaşlar. Birçok dedikodu çıkıyor, hangi birini yalanlayayım? Hayatımda kimse yok, olursa niye saklayayım ayrıca?" şeklinde konuşmuş ve iddiaları yalanlamıştı.