Demet Özdemir ile yollarını ayıran Oğuzhan Koç’un kaçış planı kazayla bitti

Geçtiğimiz haftalarda Demet Özdemir ile yollarını ayıran şarkıcı Oğuzhan Koç, önceki akşam Sarıyer'de görüntülendi. Mekanın kapısında basın mensuplarının olduğunu öğrenen Koç, filmleri aratmayacak bir kaçış planı yaptı.
Aşklarıyla sık sık gündeme gelen, 2021'in sürpriz çifti Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, yılın son günlerinde ayrılık kararı almış, tüm hayranlarını üzmüştü. İkili ayrılık sonrası sessizliklerini korumuş ve açıklama yapmamıştı. Geçtiğimiz akşam Sarıyer'de bir mekanda olan Oğuzhan Koç, basın mensuplarına görüntü vermemek ve biten ayrılığı üzerine konuşmamak adına kaçış planı yaptı ama plan tutmadı. Hem görüntü verdi hem de bir kazaya sebep oldu. İşte detaylar...
Geçtiğimiz haftalarda Demet Özdemir ile yollarını ayıran şarkıcı Oğuzhan Koç, önceki akşam Sarıyer'de görüntülendi. Mekanın kapısında basın mensuplarının olduğunu öğrenen Koç, filmleri aratmayacak bir kaçış planı yaptı.
Demet Özdemir ile biten ilişkisine dair sorulardan kaçmak için mekanın otopark kısmına arabasını sıfır yanaştıran Koç, basının uzaktan görüntü almasını engellemek için ise valelerden yardım istedi.
Mekanın valeleri, basın mensuplarına görüntü aldırmamak için otopark girişinin ışıklarını söndürüp, araç ile görüş açısını tamamen kapatmaya çalıştı.
Araç, görüş açısını kapatmaya çalışırken geri geri geldiği sırada apartmanın kolonuna sertçe çarptı. Oğuzhan Koç ve arkadaşı Çağrı Telkıvıran, hızla araçlarına binip uzaklaştı.
NEDEN AYRILDILAR?
Paris tatili dönüşü ayrılık kararı alan ismin Demet Özdemir olduğu öne sürüldü. Güzel oyuncu aşk yaşadığı sevgilisini terk etmiş. Öte yandan Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile olan tüm fotoğraflarını sildi. Koç da eski sevgilisinin bu hamlesinin ardından birlikte çekilmiş fotoğraflarını kaldırdı.
DEMET'TEN OĞUZHAN'A 'KAYBETTİĞİNE DÖN DE BİR BAK' POZU!
Demet Özdemir son olarak sosyal medya hesabından mini şortlu pozunu paylaştı. Beğeni yağan güzel oyuncuya takipçileri "Oğuzhan, kaybettiğine dön de bir bak" yorumlarında bulundu.