Haberler Magazin Demet Özdemir ile yollarını ayıran Oğuzhan Koç'un kaçış planı kazayla bitti

Aşklarıyla sık sık gündeme gelen, 2021'in sürpriz çifti Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, yılın son günlerinde ayrılık kararı almış, tüm hayranlarını üzmüştü. İkili ayrılık sonrası sessizliklerini korumuş ve açıklama yapmamıştı. Geçtiğimiz akşam Sarıyer'de bir mekanda olan Oğuzhan Koç, basın mensuplarına görüntü vermemek ve biten ayrılığı üzerine konuşmamak adına kaçış planı yaptı ama plan tutmadı. Hem görüntü verdi hem de bir kazaya sebep oldu. İşte detaylar...