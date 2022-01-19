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Haberler Magazin Hande Doğandemir ve Onur Tuna aşkından ilk kare geldi!

Hande Doğandemir ve Onur Tuna aşkından ilk kare geldi!

2022'in sürpriz çiftlerinden olan oyuncu Hande Doğandemir ve Onur Tuna aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Söylentiler üzerine bir açıklama yapmayan çiftten beklenen ilk kare de geldi. Çiçeği burnunda çift Hande Doğandemir ile Onur Tuna Zekeriyaköy'deki bir restoranda böyle görüntülendi.

19.01.2022, 09:58 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022, 09:59

Hande Doğandemir ve Onur Tuna aşkından ilk kare geldi!

Oyuncu Hande Doğandemir ile meslektaşı Onur Tuna aşk yeni bir birlikteliğe başladı. Çift Onur Tuna'nın bir Instagram postu altında karşılıklı kalp göndermeleriyle de bu ilişkiyi ilan etmişti.

Hande Doğandemir ve Onur Tuna aşkından ilk kare geldi!

Instagram bloğu Gossip Pasta çiftin Zekeriyaköy'deki bir restoranda çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Hande Doğandemir ve Onur Tuna aşkından ilk kare geldi!

Böylece ilk kez birlikte görüntülenmiş oldular.

Hande Doğandemir ve Onur Tuna aşkından ilk kare geldi!

Hande Doğandemir önceki gün muhabirlerin "Onur Tuna ile aşkınız hayırlı olsun, sosyal medyada da Onur Bey'in fotoğrafının altına kalp emojisi koydunuz o da yanıt olarak kalp emojisi attı" yorumuna "Çok teşekkür ederim" demek ile yetindi.

Hande Doğandemir ve Onur Tuna aşkından ilk kare geldi!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından ayna karşısında verdiği pozu yayınlayan Doğandemir'in, telefonunun arkasındaki fotoğrafta Tuna'nın yer aldığı konuşulmuştu.

Hande Doğandemir ve Onur Tuna aşkından ilk kare geldi!

Doğandemir'in "Daha İyi Bir Yarın" adlı filmin setinde tanıştığı Yağız Can Konyalı ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü.