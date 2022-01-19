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Hande Doğandemir ve Onur Tuna aşkından ilk kare geldi!

2022'in sürpriz çiftlerinden olan oyuncu Hande Doğandemir ve Onur Tuna aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Söylentiler üzerine bir açıklama yapmayan çiftten beklenen ilk kare de geldi. Çiçeği burnunda çift Hande Doğandemir ile Onur Tuna Zekeriyaköy'deki bir restoranda böyle görüntülendi.