Sibel Can ile yemeğe giden Emir Sarıgül, Fatoş Altınbaş ve sevgilisiyle karşılaştı

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberine göre; Sarıyer'de bir balıkçıya giden Emir Sarıgül ve sevgilisi Sibel Can, tatsız bir karşılaşma yaşadı.
Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, 2019'un Ekim ayında iki kızının annesi Fatoş Altınbaş ile 11 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti. Sarıgül, boşanmanın ardından Buket Aydın ve ardından Sibel Can ile aşk yaşamaya başlamıştı. Fatoş Altınbaş da dostluklarının zamanla aşka dönüştüğünü söylediği Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kaya ile flört etmeye başlamıştı. Geçen hafta eski eşler yeni sevgilileriyle Sarıyer'de bir balıkçıda pişti oldu. Peki, sonra mı ne oldu? İşte detaylar...
Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberine göre; Sarıyer'de bir balıkçıya giden Emir Sarıgül ve sevgilisi Sibel Can, tatsız bir karşılaşma yaşadı.
2019 yılında eşi Fatoş Altınbaş'tan boşanan Emir Sarıgül, önce spiker Buket Aydın'la, ardından da Sibel Can ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Fatoş Altınbaş da dostluklarının zamanla aşka evrildiğini söylediği Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kaya ile flört etmeye başlamıştı.
Sibel Can ile Emir Sarıgül, geçen hafta ünlü isimlerin müdavimi olduğu Sarıyer'deki bir balıkçıya gitti.
Eski eş Fatoş Altınbaş ile sevgilisi Burak Kaya da aynı mekandaydı.
Fatoş Altınbaş ve Burak Kaya çifti, Emir Sarıgül ve Sibel Can gelince mekandan ayrıldı.