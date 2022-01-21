Haberler Magazin Bensu Soral ayrılık iddialarına son noktayı koydu

Oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş, 2018'de birlikteliklerini nikah masasında taçlandırmışlardı. Son zamanlarda ise evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyordu. Çiftin birbirlerini aldatma iddialarından sonra Soral ve Baş bir karar almışlar, sorunlarını aşmaya çalıştıklarını belirtmişlerdi. Uzun zamandır gözlerden uzak olan çift, aralarındaki buzları eritmiş ve yeni yılı Paris'te karşılamışlardı. Soral, önceki gün Levent'te objektiflere yakalandı. Boşanma iddialarına da son noktayı koydu.