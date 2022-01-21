Bensu Soral ayrılık iddialarına son noktayı koydu

2018 yılında dünyaevine giren oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş, bir süredir evliliklerinde kriz yaşıyordu.
Oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş, 2018'de birlikteliklerini nikah masasında taçlandırmışlardı. Son zamanlarda ise evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyordu. Çiftin birbirlerini aldatma iddialarından sonra Soral ve Baş bir karar almışlar, sorunlarını aşmaya çalıştıklarını belirtmişlerdi. Uzun zamandır gözlerden uzak olan çift, aralarındaki buzları eritmiş ve yeni yılı Paris'te karşılamışlardı. Soral, önceki gün Levent'te objektiflere yakalandı. Boşanma iddialarına da son noktayı koydu.
2018 yılında dünyaevine giren oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş, bir süredir evliliklerinde kriz yaşıyordu.
Geçtiğimiz aylarda bu konuyla ilgili açıklama yapan Hakan Baş, "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var" demişti.
"HASSAS BİR SÜREÇTEYİZ"
Ünlü isim, sözlerine; "Bensu ile uyuşamadığımızı düşündüğümüz bazı konulardan dolayı yaklaşık bir aydır çalkantılı bir dönem geçirdiğimiz doğru.
Bir yandan da toparlamak için karşılıklı çaba sarf ediyoruz.
Dışarıdan gelen yanlış yorumlar süreci daha da zora sokuyor. Hassasiyet rica ediyoruz" diye devam etmişti.
YENİ YILI PARİS'TE KARŞILADILAR
Zorlu sürecin ardından aralarındaki buzları eriten Bensu Soral-Hakan Baş çifti, yeni yılı Paris'te karşılamıştı.
Soral, eşiyle birlikte yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, ilişkilerine yeniden şans verdiklerini duyurmuştu.
LEVENT'TE GÖRÜNTÜLENDİ
Tüm bu sürecin ardından Bensu Soral, önceki gün Levent'te görüntülendi. Kişisel bakımlarını yaptırdığını söyleyen Soral, "Keyfimiz yerinde, her şey yolunda" diye konuştu.
"Koşturmalı bir gün geçiriyorum" diyen 30 yaşındaki Bensu Soral, Hakan Baş'la ayrılacaklarına yönündeki haberlere son noktayı koydu.