Kibariye kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu

Kibariye'den üzücü bir haber geldi. Instagram sayfasından bir paylaşım yapan Kibariye koronavirüs olduğunu duyurdu.
Arabesk şarkılarının önemli isimlerinden 61 yaşındaki Kibariye, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Sanatçı, koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzülerek belirtti ve 22 Ocak Cumartesi günü (yarın) gerçekleşmesi beklenen İzmir konserini de ileri bir tarihe erteleyeceğini açıkladı.
Kibariye'den üzücü bir haber geldi. Instagram sayfasından bir paylaşım yapan Kibariye koronavirüs olduğunu duyurdu.
Kibariye Instagram sayfasından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Değerli takipçilerim, covid testimin pozitif çıkmasından dolayı 22 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz konserimizi ileri bir tarihe erteledik. Karantina süresini sağlıkla bitirip, yeni tarihi sizlerle paylaşacağım. Sağlıklı günlerle kalın"
Kibariye, katıldığı bir programda Seda Sayan itirafıyla gündem olmuştu. Seda Sayan ile bir dönem aynı evde yaşadıklarını ve Sayan'ın kendisini adeta çekip çevirdiğinden bahseden Kibariye, Sayan'ın kendisinin kazandığı paradan kalacağı eve kadar kendisini yönlendirdiğini söyledi.
Şarkıcı, Sayan'ın para işlerinden anlamadığını bildiği için kendisine hep yardımcı olduğunu ve bu yüzden ona çok büyük bir minnet borcu olduğunu ifade ederken duygulandı.
"EVİ TOPLAYAN SEDA'YDI"
Seda Sayan ile anılarını anlatırken duygulanan Kibariye, Seda Sayan'ın evi derleyen, toplayan temizleyen taraf olduğunu ifade ederek, Kadırgalı Aysel lakaplı Sayan'ın ezelden beri çok temiz olduğunu da anlattı.
"'HADİ KİBOŞUM UYUYALIM' DER, YOĞURT YEDİRİRDİ"
Seda Sayan'la yıllarca aynı evi paylaşan Kibariye;"30 sene geçirdim. Bana yardım ediyordu. Allah razı olsun. Yemeğimi yapardı. 'Hadi Kiboş'um uyuyalım. Yarın sesin çıkmaz' derdi. Yoğurt yedirip yatırırdı. Kendisi evi toplayıp, bulaşıkları yıkayıp... Aynı karyolada sarılıp yatıyorduk" açıklamalarında bulunmuştu.