Enis Arıkan ve Selin Şekerci, Hadise’nin paylaşımını ti’ye aldı!

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, bir süreden bu yana devam eden birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı aldı.
Ünlü şarkıcı Hadise, gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırmıştı. Bir süredir aşkları dolu dizgin devam eden çift, evlilik kararıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Mehmet Dinçerler, şarkıcı sevgilisine evlilik teklifi etmiş, güzel şarkıcı Hadise ise o anları sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile duyurmuştu. Bunu gören Enis Arıkan ve yakın arkadaşı Selin Şekerci, Hadise ile Mehmet Dinçerler'in o videosunu ti'ye aldı. İkilinin taklitleri çok konuşuldu.
Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, bir süreden bu yana devam eden birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı aldı.
Şarkıcı Hadise, önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı video ile evlilik kararlarını takipçileriyle paylaştı.
KISA SÜREDE BİNLERCE BEĞENİ
Hadise'nin paylaştığı videoya, kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve 15 binin üzerinde yorum geldi. Yorumlar arasında en dikkat çekeni ise Mehmet Dinçerler'in oldu. Dinçerler, videoya "Mrs. Dinçerler" notunu düştü.
HAREKETLERİ İKİ ÜNLÜ İSMİN RADARINA TAKILDI
Ancak videoda, Hadise ile Mehmet Dinçerler'in birbirlerine aşkla sarıldıkları anlar, ünlü isimler Enis Arıkan ve Selin Şekerci'nin radarına takıldı. Sıkı arkadaş oldukları bilinen ikili, çektikleri video ile Hadise'nin evlilik gönderisini fena ti'ye aldı.
Enis Arıkan ile Selin Şekerci'nin, Hadise ile Mehmet Dinçerler'i taklit ettiği anlar sosyal medyada viral oldu.
Öte yandan Ünlü şarkıcı Hadise'nin, oyuncu Kaan Yıldırım'la 1,5 senelik birlikteliğini sonlandırmasının ardından gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırmıştı.
İlişkilerini gizlemek isteyen çiftin aşkı Meksika tatili ile basına sızmıştı.
Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren çiftten sonunda beklenen güzel haber geldi.
Şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler'in büyük aşkında evlilik yolunda ilk adım atıldı. Hadise sevgilisi Mehmet Dinçerler'in romantik evlilik teklifine "Evet' dedi. Sosyal medya hesabından sevgilisinin kollarında videosunu paylaşan Hadise "Bizim hikayemiz şimdi başlıyor" notunu düştü.