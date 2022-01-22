Haberler Magazin Enis Arıkan ve Selin Şekerci, Hadise'nin paylaşımını ti'ye aldı!

Ünlü şarkıcı Hadise, gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırmıştı. Bir süredir aşkları dolu dizgin devam eden çift, evlilik kararıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Mehmet Dinçerler, şarkıcı sevgilisine evlilik teklifi etmiş, güzel şarkıcı Hadise ise o anları sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile duyurmuştu. Bunu gören Enis Arıkan ve yakın arkadaşı Selin Şekerci, Hadise ile Mehmet Dinçerler'in o videosunu ti'ye aldı. İkilinin taklitleri çok konuşuldu.