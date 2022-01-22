Mutluluğu kısa sürdü! Merve Boluğur, işletmeci Erkan Şen’den ayrıldı

İlişkinin diğer tarafındaki isim Merve Boluğur ise gecelerde görüldü. Çiftin ayrılık nedeniyse henüz belli olmadı.Merve Boluğur sevgilisi için, "Bana gerçekten çok değer veren bir adam. Fazla konuşmayı değil, yaşamayı seviyorum. Mutluyum, mutluluğum daim olsun, giderek katlanarak artsın. Birincisi bu... ikincisi; projelerimle ilintili isteklerim olur inşallah. Hatta oldu diyebiliriz." ifadelerini kullanmıştı. Birkaç gün önce de Erkan Şen, oyuncu sevgilisiyle fotoğrafını Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınlamıştı.