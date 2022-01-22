Mutluluğu kısa sürdü! Merve Boluğur, işletmeci Erkan Şen’den ayrıldı

Uzun süredir ekranlardan uzak olması nedeniyle oyunculuk kariyerinden çok Instagram gönderileriyle adından sıkça söz ettiren Merve Boluğur, son dönemde Erkan Şen ile yaşadığı aşkla gündeme geliyor.
34 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz haftalarda işletmeci Erkan Şen ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Erkan Şen ile el ele objektiflere takılan güzel oyuncu, "Henüz ilişki diyemeyiz. Tanışma aşamasındayız. Güzel bir diyaloğumuz var." demişti. İkiliden kötü haber geldi. Aşk hayatında bir türlü dikiş tutturamayan Boluğur, yine hüsrana uğradı. Oyuncu, işletmeci sevgilisinden ayrıldı.
Uzun süredir ekranlardan uzak olması nedeniyle oyunculuk kariyerinden çok Instagram gönderileriyle adından sıkça söz ettiren Merve Boluğur, son dönemde Erkan Şen ile yaşadığı aşkla gündeme geliyor.
Aradığı mutluluğu sonunda bulduğu tahmin edilen Merve Boluğur bu ilişkisinde de ayrılığı gördü.
Çiftin ayrılığını, Instagram ele verdi.
Erkan Şen, sevgilisi Merve Boluğur'u Instagram hesabından takipten çıktı. Şen, ayrılık sonrası Kapadokya tatiline çıktı.
İlişkinin diğer tarafındaki isim Merve Boluğur ise gecelerde görüldü. Çiftin ayrılık nedeniyse henüz belli olmadı.Merve Boluğur sevgilisi için, "Bana gerçekten çok değer veren bir adam. Fazla konuşmayı değil, yaşamayı seviyorum. Mutluyum, mutluluğum daim olsun, giderek katlanarak artsın. Birincisi bu... ikincisi; projelerimle ilintili isteklerim olur inşallah. Hatta oldu diyebiliriz." ifadelerini kullanmıştı. Birkaç gün önce de Erkan Şen, oyuncu sevgilisiyle fotoğrafını Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınlamıştı.
Şen'in kalp emojisi de eklediği karede; ikilinin neşesinin bir hayli yerinde olduğu gözlenmişti. Öte yandan Merve Boluğur'un erkekler ve ilişkiler üzerine yaptığı yorumlar, verdiği tavsiyeler malum pek meşhur. Oyuncu "Bir kadını ne seksi yapar" sorusuna şu yanıtı vermişti:
"Kadınlığıyla, bedeniyle barışık olmak. Cilveliyse bonusu olur.
'İNSANIN İÇİNDE VARSA, DIŞARI YANSITABİLİR'
Birçok konuda bilgili olması da şart. Ama her şeyden önce insanın içinde varsa, dışarı yansıtabilir. Kendine has giyim tarzı, beden dili, mesleki duruşu çok etkili bence."