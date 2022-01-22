Ünlü çiftten müjdeli haber geldi! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy evleniyor

"GEL DE 'EVET' DEME"



Kendisinden üç yaş küçük meslektaşı Atiksoy'a evlenme teklifi eden 38 yaşındaki oyuncu, mutlu haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Berk Oktay, sevgilisiyle el ele tutuştukları ve tektaşın ön plana çıktığı kareyi, "Beraber yaşlanalım mı?' dedim, 'Evet' dedi" notuyla yayınlamıştı.

Yılız Çağrı Atiksoy ise mutluluğunu, "Gel de 'Evet' deme. Sonsuzluğumuz bir olsun sevgilim" sözleriyle takipçileriyle paylaşmıştı. Çifte, takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı gelmişti.