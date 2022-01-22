Ünlü çiftten müjdeli haber geldi! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy evleniyor

İki yıldır yıldır birlikte olan oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, yazın evleniyor. Berk Oktay'ın, 2 Şubat tarihinde ailesiyle birlikte sevgilisi Atiksoy'u babasından isteyeceği öne sürüldü.
Atv'nin reyting rekorları kıran "Kuruluş Osman" dizisinin 'Malhun Hatun'u başarılı oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, kendisi gibi oyuncu olan Berk Oktay ile uzun bir süredir aşk yaşıyor. Çİftten müjdeli haber geldi. Aşıklar, birlikteliklerini resmiyete döküyor. Berk Oktay, ailesiyle birlikte 2 Şubat'ta sevgilisini babasından isteyecek. Düğün tarihiyse...
İki yıldır yıldır birlikte olan oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, yazın evleniyor. Berk Oktay'ın, 2 Şubat tarihinde ailesiyle birlikte sevgilisi Atiksoy'u babasından isteyeceği öne sürüldü.
2020'de Merve Şarapçıoğlu ile olaylı bir şekilde boşanan Berk Oktay, daha önce 'Savaşçı' dizisinde birlikte rol aldığı Yıldız Çağrı Atiksoy ile ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
KIZ İSTEMEYE GİDİYOR
Mutlu birliktelikleri devam eden ve geçtiğimiz şubat ayında evlilik yoluna giren ikili, düğün için düğmeye bastı.
Hürriyet'in haberine göre; Berk Oktay, 2 Şubat'ta çiçeğini çikolatasını alacak, annesi ve babasıyla birlikte İzmir'e kız istemeye gidecek.
Kuruluş Osman' dizisinde 'Malhun Hatun' rolüyle bir kez daha gönülleri fetheden Yıldız Çağrı Atiksoy'un İzmir'de yaşayan ailesini ziyaret edecek olan Oktay Ailesi, aynı gün nişan yüzüklerini de takacak.
DÜĞÜN ALAÇATI'DA
İkisi de oldukça yoğun çalışan çift, düğünü ise yaza yapmak istiyor. Setlerinin durumuna göre düğünü organize edecek olan ikili, Alaçatı'da güzel bir tören ve kutlama yapmak istiyormuş.
"GEL DE 'EVET' DEME"
Kendisinden üç yaş küçük meslektaşı Atiksoy'a evlenme teklifi eden 38 yaşındaki oyuncu, mutlu haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Berk Oktay, sevgilisiyle el ele tutuştukları ve tektaşın ön plana çıktığı kareyi, "Beraber yaşlanalım mı?' dedim, 'Evet' dedi" notuyla yayınlamıştı.
Yılız Çağrı Atiksoy ise mutluluğunu, "Gel de 'Evet' deme. Sonsuzluğumuz bir olsun sevgilim" sözleriyle takipçileriyle paylaşmıştı. Çifte, takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı gelmişti.
AİLELER TANIŞMIŞTI
Öte yandan Berk Oktay, geçtiğimiz ocak başında İzmir'de ailesini ziyaret ettikten sonra Atiksoy'un evine de gitmişti. Oktay, sevgilisinin annesi Yeşim Hanım ve babası Kemal Bey'le çektirdikleri fotoğrafı paylaşmıştı. Atiksoy da daha önce Oktay'ın ailesiyle tanışmıştı.