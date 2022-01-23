Ahmet Kural ve avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik evleniyor

Oyuncu Ahmet Kural, 2019 yılından bu yana aşk yaşadığı avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile evleniyor.
Ahmet Kural, Sıla ile olaylı ayrılığının ardından gönlünü avukat Çağla Gizem Çelik'e kaptırmıştı. Bir süredir birlikte olan çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. İlişkileri doludizgin devam eden çift, birlikteliklerini resmiyete döküyor. Nikah masasına oturmak için hazırlık yapan çiftin düğün tarihi belli oldu.
Oyuncu Ahmet Kural, 2019 yılından bu yana aşk yaşadığı avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile evleniyor.
'Kıbrıs: Zafere Doğru' dizisinin yıldızı Ahmet Kural'ın evlilik hazırlığı yaptığı ortaya çıktı.
Oyuncu Ahmet Kural, 'Kıbrıs: Zafere Doğru' dizisinin çekimleri nedeniyle uzun süredir Kıbrıs'ta bulunuyor.
Çağla Gizem Çelik ve ailesi, geçtiğimiz haftalarda dizinin çekimleri için Kıbrıs'ta bulunan Ahmet Kural'ın evine geldiler.
NİKAH KIBRIS'TA DÜĞÜN İSTANBUL'DA
Snobmagazin'in haberine göre; Kural ve Çelik'in nisan ayında Kıbrıs'ta nikah kıyacağı iddia edildi.
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Ünlü çift, haziran ayında ise İstanbul'da görkemli bir düğün yapacak. Kural ile Çelik'in evlendikten sonra Zekeriyaköy'de yaşayacağı öğrenildi. Kural, evi müstakbel eşinin isteğine göre dekore ediyor.