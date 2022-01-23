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Haberler Magazin Ahmet Kural ve avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik evleniyor

Ahmet Kural ve avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik evleniyor

Ahmet Kural, Sıla ile olaylı ayrılığının ardından gönlünü avukat Çağla Gizem Çelik'e kaptırmıştı. Bir süredir birlikte olan çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. İlişkileri doludizgin devam eden çift, birlikteliklerini resmiyete döküyor. Nikah masasına oturmak için hazırlık yapan çiftin düğün tarihi belli oldu.

23.01.2022, 09:38 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022, 09:45

Ahmet Kural ve avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik evleniyor

Oyuncu Ahmet Kural, 2019 yılından bu yana aşk yaşadığı avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile evleniyor.

Ahmet Kural ve avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik evleniyor

'Kıbrıs: Zafere Doğru' dizisinin yıldızı Ahmet Kural'ın evlilik hazırlığı yaptığı ortaya çıktı.

Ahmet Kural ve avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik evleniyor

Oyuncu Ahmet Kural, 'Kıbrıs: Zafere Doğru' dizisinin çekimleri nedeniyle uzun süredir Kıbrıs'ta bulunuyor.

Ahmet Kural ve avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik evleniyor

Çağla Gizem Çelik ve ailesi, geçtiğimiz haftalarda dizinin çekimleri için Kıbrıs'ta bulunan Ahmet Kural'ın evine geldiler.

Ahmet Kural ve avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik evleniyor

NİKAH KIBRIS'TA DÜĞÜN İSTANBUL'DA

Snobmagazin'in haberine göre; Kural ve Çelik'in nisan ayında Kıbrıs'ta nikah kıyacağı iddia edildi.

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Ahmet Kural ve avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik evleniyor

Ünlü çift, haziran ayında ise İstanbul'da görkemli bir düğün yapacak. Kural ile Çelik'in evlendikten sonra Zekeriyaköy'de yaşayacağı öğrenildi. Kural, evi müstakbel eşinin isteğine göre dekore ediyor.