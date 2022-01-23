Haberler Magazin Ahmet Kural ve avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik evleniyor

Ahmet Kural, Sıla ile olaylı ayrılığının ardından gönlünü avukat Çağla Gizem Çelik'e kaptırmıştı. Bir süredir birlikte olan çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. İlişkileri doludizgin devam eden çift, birlikteliklerini resmiyete döküyor. Nikah masasına oturmak için hazırlık yapan çiftin düğün tarihi belli oldu.