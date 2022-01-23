Alişan’ı ölümle burun buruna getiren ’göbek yağı’ davasında gelişme!

Alişan göbeğindeki yağları aldırmak için ameliyat olmuş ve operasyon sonrası vücudu moraran sanatçı tekrar bıçak altına yattıysa da sağlığına kavuşamamıştı.
Şarkıcı ve sunucu Alişan, göbeğindeki yağları aldırmak için ameliyat olmuştu. Operasyon sonrası vücudu moraran sanatçı, tekrar bıçak altına yattıysa da tam olarak sağlığına kavuşamış, adeta ölümlerden dönmüştü. Savcılığa başvuran Alişan, "Göbeğimde yanık izleri oluştu. Hatalı ameliyat yapıldı, ölümden döndüm" diyerek ameliyatı yapan doktorun cezalandırılmasını istedi. Savcılık, ameliyattan sonraki 6 aylık şikayet süresinin geçtiğini belirterek sanatçının talebini reddetmişti. Alişan, bunun üzerine Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak karara itiraz etmiş, hakimlik ise dosyayı tekrara savcılığa göndererek iddianame düzenlenmesi gerektiğine karar vermişti. Savcılığın tekrar incelemeye aldığı 'yağ aldırma' davasında flaş bir gelişme yaşandı.
Alişan göbeğindeki yağları aldırmak için ameliyat olmuş ve operasyon sonrası vücudu moraran sanatçı tekrar bıçak altına yattıysa da sağlığına kavuşamamıştı.
Savcılığa başvuran Alişan, "Göbeğimde yanık izleri oluştu. Hatalı ameliyat yapıldı, ölümden döndüm" diyerek ameliyatı yapan doktorun cezalandırılmasını istemişti. Şarkıcı Alişan'ın 3 yıl önce "Ölümden döndüm" diyerek anlattığı 'yağ aldırma' ameliyatıyla ilgili şikayette bulunduğu dosya karara bağlanmış, savcılık Alişan'ın 6 aylık şikayet süresinin geçtiğini belirterek dosyaya takipsizlik vermişti.
Şarkıcının savcılığın kararına itiraz etmesi üzerine, hakimlik dosyayı tekrar savcılığa göndererek soruşturmanın genişletilmesine karar verdi.Alişan, yaşadıklarını şikayet dilekçesinde şöyle anlatmıştı: "3 yıl önce kilo aldım ve göbeğim fazlalaştı. Doktor arkadaşım bana 'Abi sana liposuction yapalım. 1 ay içinde hem göbeğin hem de yağların gider' dedi. Ona güvendik. 3 sene önce ameliyat oldum. Normalde o ameliyat 2-2.5 saat sürer ama ben tam 5.5 saat ameliyatta kaldım."
'ŞÜKRET Kİ ÖLMEDİN' DEDİLER
Operasyon sonrası vücudunun morardığını ifade eden Alişan, bir süre sonra tekrar bıçak altına yattığını ancak morarma izlerinin kalıcı olduğu belirterek kendisini ameliyat eden doktorun cezalandırılmasını talep etti.
Alişan, dilekçesinde şunları söyledi: "Haftanın iki günü yaklaşık 2'şer litre göbeğimden sıvı alındı. Çünkü göbeğim şişmeye başlıyordu su olunca. Benim drenaj sistemimi mahvetmiş. Buna eşim, arkadaşım ve hemşireler de şahit. 5 ay devam etti. Göbeğimde hala yanık izleri var. Başka doktorlar 'Ameliyatta hata yapılmış, şükret ki ölmedin' dedi.
DAVA HAKKINDA FLAŞ GELİŞME
Savcılığın tekrar inceleme altına aldığı dosyada flaş bir gelişme yaşandı. Alişan'ın dosyaya sunduğu doktor raporları ve ameliyat sonrası vücudunun geldiği son hali fotoğrafları inceleyen savcılık dosyayı incelemesi için bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi dosya üzerinde yaptığı incelemenin ardından savcılığa kapsamlı bir rapor sunacak. Savcılık gelen rapora göre doktorun kusurlu olup olmadığı sonucuna vararak dosya hakkında karar verecek.