Alişan’ı ölümle burun buruna getiren ’göbek yağı’ davasında gelişme!

Şarkıcının savcılığın kararına itiraz etmesi üzerine, hakimlik dosyayı tekrar savcılığa göndererek soruşturmanın genişletilmesine karar verdi.Alişan, yaşadıklarını şikayet dilekçesinde şöyle anlatmıştı: "3 yıl önce kilo aldım ve göbeğim fazlalaştı. Doktor arkadaşım bana 'Abi sana liposuction yapalım. 1 ay içinde hem göbeğin hem de yağların gider' dedi. Ona güvendik. 3 sene önce ameliyat oldum. Normalde o ameliyat 2-2.5 saat sürer ama ben tam 5.5 saat ameliyatta kaldım."