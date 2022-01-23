Haberler Magazin Sevgilisi Erkan Şen'den ayrılan Merve Boluğur ünlü şarkıcıyla objektiflere yakalandı

34 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz haftalarda Erkan Şen ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İşletmeci sevgilisi ile el ele objektiflere takılan güzel oyuncu, "Henüz ilişki diyemeyiz. Tanışma aşamasındayız. Güzel bir diyaloğumuz var." demişti. Geçtiğimiz gün ise ilişkisini sonlandıran Boluğur, magazin gündemine bomba gibi düştü. Güzel oyuncu, ünlü şarkıcı Emre Kaya ile Arnavutköy'de bir restoranda yemek yerken görüntülendi.