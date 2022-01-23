Sevgilisi Erkan Şen’den ayrılan Merve Boluğur ünlü şarkıcıyla objektiflere yakalandı

Merve Boluğur 2017'de Murat Dalkıç'tan boşandığından beri aşk hayatı yolunda gitmedi.
34 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz haftalarda Erkan Şen ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İşletmeci sevgilisi ile el ele objektiflere takılan güzel oyuncu, "Henüz ilişki diyemeyiz. Tanışma aşamasındayız. Güzel bir diyaloğumuz var." demişti. Geçtiğimiz gün ise ilişkisini sonlandıran Boluğur, magazin gündemine bomba gibi düştü. Güzel oyuncu, ünlü şarkıcı Emre Kaya ile Arnavutköy'de bir restoranda yemek yerken görüntülendi.
Merve Boluğur 2017'de Murat Dalkıç'tan boşandığından beri aşk hayatı yolunda gitmedi.
Oyuncu en uzun ilişkisini 2020 yazında hayranı Burak Dayı ile yaşamış, o da sadece 2 ay sürmüştü.
YouTube kanalından takipçilerine aşk ve ilişkiler konusunda sık sık tavsiyeler veren Merve Boluğur bir ay önce tam tercih ettiği gibi kumral bir erkek bulmuştu.
Cihangir'deki bir mekanın işletmecisi Erkan Şen ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak Boluğur'un şansı yine yaver gitmedi. Bu heyecan da pek uzun ömürlü olmadı. Çiftin iki gün önce ayrıldığı ortaya çıktı.
Posta'nın haberine göre; Boluğur önceki akşam şarkıcı Emre Kaya ile görüntülendi. İkili Arnavutköy'de baş başa yemek yedi.
Oyuncunun keyfi yerindeydi. Flaşlar patlayınca önce şok oldular sonra da gülmeye başladılar.
Emre Kaya ve Merve Boluğur 3 ay önce de birlikte dışarı çıkıp eğlenmişti.