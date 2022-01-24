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Hande Erçel ile Kerem Bürsin arasında Demet Özdemir krizi!

İlişkileri ile adlarından sıklıkla söz ettiren Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinin arasının Demet Özdemir yüzünden açık olduğu konuşuluyor. Özdemir ile Erçel'in aynı menajerlik şirketine bağlı olması ve pek çok projenin Erçel'e gitmesi nedeniyle ikilinin arasının açık olduğu konuşuluyordu. Son olarak Demet Özdemir ile Kerem Bürsin'in bir projede başrolü paylaşacağı öne sürüldü. Bu haberi gazeteden öğrenen Hande Erçel'in bu kez kriz çıkardığı ve Bürsin'i eve almadığı iddia edildi.