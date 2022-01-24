Hande Erçel ile Kerem Bürsin arasında Demet Özdemir krizi!

Hande Erçel ve Demet Özdemir arasında 2. kriz patlak verdi. Aynı menajerlik şirketiyle çalışan ikiliden Demet Özdemir'in bütün işlerin önce Hande Erçel'e gitmesinden dolayı kıskançlık yaşadığı iddia edilmişti.
İlişkileri ile adlarından sıklıkla söz ettiren Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinin arasının Demet Özdemir yüzünden açık olduğu konuşuluyor. Özdemir ile Erçel'in aynı menajerlik şirketine bağlı olması ve pek çok projenin Erçel'e gitmesi nedeniyle ikilinin arasının açık olduğu konuşuluyordu. Son olarak Demet Özdemir ile Kerem Bürsin'in bir projede başrolü paylaşacağı öne sürüldü. Bu haberi gazeteden öğrenen Hande Erçel'in bu kez kriz çıkardığı ve Bürsin'i eve almadığı iddia edildi.
Hande Erçel ve Demet Özdemir arasında 2. kriz patlak verdi. Aynı menajerlik şirketiyle çalışan ikiliden Demet Özdemir'in bütün işlerin önce Hande Erçel'e gitmesinden dolayı kıskançlık yaşadığı iddia edilmişti.
DEMET'LE KEREM AYNI PROJEDE YER ALACAK İDDİASINA SİNİRLENDİ
Demet Özdemir'in Hande Erçel'i sosyal medyadan takipten çıkması "Kıskanıyor" iddialarını güçlendirmişti. Önceki gün ise yeni bir iddia gündeme geldi.
Konuşulanlara göre Demet Özdemir ve Kerem Bürsin, dijital platformda yayınlanacak bir dizide başrolü paylaşacak. Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre; sevgilisinin Özdemir'le aynı projede olacağını gazetelerden öğrenen Hande Erçel'in ise sinirlendiği öne sürüldü.
"BENİM NİYE HABERİM YOK"
Güzel oyuncunun, evine gelen sevgilisi Kerem Bürsin'i "Benim niye haberim yok. Bunu gazetelerden mi öğrenecektim" diyerek kapıdan geri çevirdiği de öğrenildi.
"Benim de haberim yoktu. yeni öğrendim" cevabı veren Bürsin'in şimdilerde Hande Erçel'in gönlünü almak için uğraştığı konuşuluyor.
Öte yandan Demet Özdemir ile Hande Erçel arasında kıskançlık krizi yaşandığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçen günlerde Beyoğlu'nda görüntülenen Hande Erçel'den ilk açıklama geldi.
Ünlü oyuncuya, ablasının doğum günü kutlamasında olmayan Kerem Bürsin ile ayrıldıkları iddiası da soruldu. Geçtiğimiz haftalarda Oğuzhan Koç ile olan ilişkisini bitirme kararı alan Demet Özdemir'in, aynı menajerlik şirketine bağlı olduğu Hande Erçel'in daha çok dizi teklifi alması nedeniyle meslektaşını Instagram'dan takip etmeyi bıraktığı iddia edilmişti.
Son olarak 'Doğduğun Ev Kaderindir' isimli diziyle sevenlerinin karşısına çıkan Özdemir hakkındaki 'kıskançlık krizi' iddiası dikkat çekmişti.
Erçel, "Öyle bir şey olabilir mi?" açıklaması ile söz konusu haberleri yalanladı.
KEREM BÜRSİN SESSİZLİĞİ
28 yaşındaki güzel, ablası Gamze Erçel'in doğum günü kutlamasında olmayan sevgilisi Kerem Bürsin ile ayrıldığı iddialarını ise cevapsız bıraktı.