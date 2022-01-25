Hadise ve Mehmet Dinçerler’in düğün tarihi belli oldu

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, bir süreden bu yana devam eden birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı aldı. Şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile evlilik kararlarını takipçileriyle paylaştı.
Ünlü şarkıcı Hadise, gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırmış, çiftin evlilik kararı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Mehmet Dinçerler, şarkıcı sevgilisine evlilik teklifi etmiş, güzel şarkıcı Hadise ise o anları sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile duyurmuştu. Müjdeli haberi verdikten sonra aileye giren Hadise, son olarak müstakbel görümcesinin düğününde boy göstermişti. Ünlü çiftin düğün tarihi, magazin dünyasında merak konusu olmuştu. İşte Hadise ve Mehmet Dinçerler'in düğün tarihi...
Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, bir süreden bu yana devam eden birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı aldı. Şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile evlilik kararlarını takipçileriyle paylaştı.
KISA SÜREDE BİNLERCE BEĞENİ
Hadise'nin paylaştığı videoya, kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve 15 binin üzerinde yorum geldi. Yorumlar arasında en dikkat çekeni ise Mehmet Dinçerler'in oldu. Dinçerler, videoya "Mrs. Dinçerler" notunu düştü.
Yüzüğü parmağına takan Hadise müstakbel görümcesinin düğününde boy gösterdi. Sevgilisinin kardeşinin gelinlikle, davul zurna eşliğinde evden çıkışını müstakbel kayınvalidesiyle yan yana izleyen Hadise, istenmeyen gelin iddialarını çürüttü.
Sevgilisi Mehmet Dinçerler'in elinde aile fotoğrafına dahil olan Hadise'nin mutluluktan ayakları yerden kesildi.
Düğüne kız kardeşi ile katılan Hadise kırmızı elbisesi ile tüm dikkatleri üzerine çekti.
Hadise'nin müstakbel görümceleri ile kendi şarkısında karşılıklı oynadığı anlar ise sosyal medyaya damga vurdu.
Sevgilisinin kollarında, "Bizim hikayemiz şimdi başlıyor" diyen Hadise muradına eriyor. Ünlü çiftin merakla beklenen düğün tarihi belli oldu.
Son olarak sevgilisi Mehmet Dinçerler'in kız kardeşinin düğününde boy gösteren Hadise, kendi ailesinin de onayını almıştı. İşte Hadise ile Mehmet Dinçerler'in düğün tarihi...
Söyleyemezsem Olmaz'ın iddiasına göre; Hadise ve Mehmet Dinçerler düğün tarihini özellikle Kadir Gecesi'ni denk getirdi. İddiaya göre Hadise ve Mehmet Dinçerler 27 Nisan'da nikâh masasına oturuyor. İkilinin bu tarihi seçmelerinin nedeni ise o günün Kadir Gecesi'ni denk geliyor olması. Hadise ve sevgilisi bu tarihin kendilerine daha uygun ve hayırlı olacağına karar vermiş.