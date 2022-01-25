Hadise ve Mehmet Dinçerler’in düğün tarihi belli oldu

Söyleyemezsem Olmaz'ın iddiasına göre; Hadise ve Mehmet Dinçerler düğün tarihini özellikle Kadir Gecesi'ni denk getirdi. İddiaya göre Hadise ve Mehmet Dinçerler 27 Nisan'da nikâh masasına oturuyor. İkilinin bu tarihi seçmelerinin nedeni ise o günün Kadir Gecesi'ni denk geliyor olması. Hadise ve sevgilisi bu tarihin kendilerine daha uygun ve hayırlı olacağına karar vermiş.