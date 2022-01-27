Adı yasak aşk iddialarına karışmıştı! Gülşah Saraçoğlu’ndan Deha Bilimlier ve Demet Akalın açıklaması

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen modacı Gülşah Saraçoğlu, şarkıcı Deha Bilimlier'in yasak aşk yaşadığı iddiası üzerine konuştu. Saraçoğlu eski dostu Demet Akalın hakkında da açıklama yaptı.
Geçtiğimiz haftalarda modacı Gülşah Saraçoğlu ve şarkıcı Deha Bilimlier'in yasak aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Evli ve üç çocuk babası olan Bilimlier'in modacı Saraçoğlu'yla yasak bir ilişkisi olduğu konuşulmuştu. Ardından Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu, konuya ilişkin açıklama yapmış, söylenenleri yalanlamıştı. Bilimlier ve Saraçoğlu'nun arkadaşı olan Demet Akalın'dan iddialar üzerine açıklama gelmişti. Nişantaşı'nda görüntülenen Gülşah Saraçoğlu, yasak aşk iddialarına cevap verirken, Demet Akalın'a da kırgınlığını dile getirdi.
Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen modacı Gülşah Saraçoğlu, şarkıcı Deha Bilimlier'in yasak aşk yaşadığı iddiası üzerine konuştu. Saraçoğlu eski dostu Demet Akalın hakkında da açıklama yaptı.
Posta'nın haberine göre; Üzerindeki kürkün gerçek olup olmadığı sorulan Gülşah Saraçoğlu, "Evet, gerçek. Niye sürekli bunu soruyorsunuz? Biliyorsunuz söylüyorum da, bana bunları sormayın! Orijinalini giyip de 'Orijinal değil' diyenlere sorun. Ben niye saklayayım, gören anlamıyor mu?" ifadelerini kullandı.
Son günlerde hakkında çıkan 'yasak aşk' haberleri hatırlatılan ve "İşleriniz nasıl?" sorusu yöneltilen modacı, "İşler çok yoğun bir şekilde gidiyor. Olaylardan dolayı da kimsenin beni bıraktığı yok, nereden çıktı? Yılbaşında imzamı attım" yanıtını verdi.
Saraçoğlu, "Deha Bilimler'le aşk var mı?" sorusunu, "Ne münasebet! Bunu bana nasıl sorabilirsin? Ben de sizinle birlikte her şeyi takip ettim. Siz ne görüyorsanız ben de aynı şekilde görüyorum. Böyle bir şey olması mümkün değil" şeklinde cevapladı.
40 yaşındaki ünlü isim, "Deha benim arkadaşım. Sahnesini severek izlemeye gittiğim, çoluğu çocuğu olan bir arkadaşım. Bunu kim, neden çıkartır bilmiyorum" açıklamasını yaptı.
'ASLI BOZULUYOR, BU KADAR GİTMESEN Mİ?'
Ünlü modacı, "Kimsenin beni uyardığı falan da yok. Demet beni bir sene önce uyardığını söylemiş. İki sene önce Demet bana 'Aslı (Deha Bilimler'in eşi) bozuluyor, acaba bu kadar gitmesen mi?' dedi. Oraya davetli gitmiyorum, paramı verip, eğlenip çıkıyorum. Kulise de tek başıma hiç gitmedim. Demet algıyı farklı yansıttı ve bu çok çirkin bir şey oldu. Birbirimizin üzerinde emeğimiz vardı. Ayıp oldu, yakıştıramadım" dedi.
Modacı, "Ben 'Dava açacağım' demedim. Bu basında sallandı. Bazı yerlere 'Başka konularla alakalı dava açacağım' dedim. Niye Demet Akalın'a dava açayım? Demet'e kırgınlığım var ve o da hiçbir zaman geçmeyecek. Bu konuda Demet'i affetmeyeceğim. Herkes mutlu olsun" sözleriyle, Dava açma hakkında çıkan haberlere de açıklık getirdi.