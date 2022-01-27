Adı yasak aşk iddialarına karışmıştı! Gülşah Saraçoğlu’ndan Deha Bilimlier ve Demet Akalın açıklaması

Saraçoğlu, "Deha Bilimler'le aşk var mı?" sorusunu, "Ne münasebet! Bunu bana nasıl sorabilirsin? Ben de sizinle birlikte her şeyi takip ettim. Siz ne görüyorsanız ben de aynı şekilde görüyorum. Böyle bir şey olması mümkün değil" şeklinde cevapladı.