Aşkları kısa sürdü! Hande Doğandemir ve Onur Tuna ayrıldı

Onur Tuna, önceki hafta sağlık sorunları yaşamış, koronavirüs şüphesiyle hastaneye gitmişti. Yaptığı yazılı açıklama "Arkadaşlar korona değilim. Sabah yüksek ateşle uyandım. Ancak yapılan bütün testlerim negatif çıkmıştır" ifadelerini kullanmıştı.
Güzel oyuncu Hande Doğandemir, rol aldığı dizilerle ve paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Özel hayatıyla da çokça merak edilen Doğandemir, geçtiğimiz günlerde kendisi gibi oyuncu olan Onur Tuna ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Kısa süre önce sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlayan ikili hakkında bir iddia ortaya atıldı. Doğandemir ve Tuna'nın ilişkisi sessiz sedasız bitti.
Onur Tuna, önceki hafta sağlık sorunları yaşamış, koronavirüs şüphesiyle hastaneye gitmişti. Yaptığı yazılı açıklama "Arkadaşlar korona değilim. Sabah yüksek ateşle uyandım. Ancak yapılan bütün testlerim negatif çıkmıştır" ifadelerini kullanmıştı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; günlerdir testleri negatif çıkan oyuncunun son yapılan testi pozitif çıktı. Soğuk algınlığı nedeniyle günlerdir bir türlü iyileşemeyen Onur Tuna, hemen karantinaya girdi.
SESSİZ SEDASIZ AYRILDILAR!
Öte yandan yakışıklı oyuncunun, aşk yaşadığı ortaya çıkan meslektaşı Hande Doğandemir'le beraberliğinin kısa sürdüğü konuşuluyor. İddiaya göre; ikilinin aşkı, başladığı gibi aynı şekilde sessiz sedasız bitti.
36 yaşındaki oyuncu çiftin ilişkisini dikkat çeken bir detay ele vermişti. Hande Doğandemir'in telefonunun arkasındaki fotoğrafta görünen kişinin Onur Tuna olduğu ortaya çıkmıştı.
Yakışıklı oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ünlü güzelin kalp emojisiyle yorum yapması dikkat çekmişti. Tuna da sevgilisinin kalpli yorumuna yine kalp emojisiyle yanıt vermişti.
Doğandemir, "Onur Tuna ile aşkınız hayırlı olsun, sosyal medyada da Onur Bey'in fotoğrafının altına kalp emojisi koydunuz o da yanıt olarak kalp emojisi attı" yorumuna "Çok teşekkür ederim" demekle yetinmişti.
"FOTOĞRAFI KALDIRMADIM"
Basın mensuplarının "Telefon kılıfınızdan fotoğrafı kaldırdınız mı?" şeklindeki sorusuna gülümseyen oyuncu, "Hayır kaldırmadım, duruyor" cevabını vermişti.
Daha sonra Etiler'de görüntülenen Doğandemir, Onur Tuna'yla ilgili soruları yanıtlamak istemezken, "Hiç onları konuşmak istemiyorum. Her şey yolunda. Çok sağ olun" ifadelerini kullanmıştı.