Haberler Magazin Aşkları kısa sürdü! Hande Doğandemir ve Onur Tuna ayrıldı

Güzel oyuncu Hande Doğandemir, rol aldığı dizilerle ve paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Özel hayatıyla da çokça merak edilen Doğandemir, geçtiğimiz günlerde kendisi gibi oyuncu olan Onur Tuna ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Kısa süre önce sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlayan ikili hakkında bir iddia ortaya atıldı. Doğandemir ve Tuna'nın ilişkisi sessiz sedasız bitti.