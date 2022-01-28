Gizemli arkadaşıyla görüntülenen Eda Taşpınar’ın panik halleri dikkat çekti

Yazın en çok konuşulan ünlülerinden olan ve bronz tenden vazgeçmeyenEda Taşpınar, geçtiğimiz akşam Bebek'te yer alan ünlü bir mekandaydı. Sosyetik güzelin adını sır gibi sakladığı ve sürekli 'Arkadaşım' dediği gizemli kişi de kendisine eşlik etti.
Eda Taşpınar, önceki akşam Bebek'te bir mekanda adını sır gibi sakladığı gizemli erkek arkadaşıyla birlikte görüntülendi. Basın mensuplarının kendisini beklediğini öğrenen sosyetik güzel, koşarak mekanı terk etti. 41 yaşındaki Taşpınar'ın panik halleri dikkat çekerken, bu durum gizemli erkek arkadaşını da şaşırttı.
Yazın en çok konuşulan ünlülerinden olan ve bronz tenden vazgeçmeyenEda Taşpınar, geçtiğimiz akşam Bebek'te yer alan ünlü bir mekandaydı. Sosyetik güzelin adını sır gibi sakladığı ve sürekli 'Arkadaşım' dediği gizemli kişi de kendisine eşlik etti.
KOŞARAK ÇIKTI
Basın mensuplarının beklediğini öğrenen 41 yaşındaki Taşpınar, çareyi mekandan koşarak çıkmakta buldu. Gizemli arkadaşı ise şaşkınlıkla sosyetik güzeli izledi.
Taşpınar'dan hemen sonra mekandan çıkan erkek arkadaşı, sosyetik güzelin özel şoförlü aracına geçti. Soruları yanıtsız bırakan Eda Taşpınar, arkadaşı ile gözlerden kayboldu.
NE OLMUŞTU?
Eda Taşpınar, geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Yunanistanlı arkadaşı ile Bebek'te görüntülenmişti. Bebek Otel'den çıktığı sırada gazetecileri fark eden Taşpınar, beyefendiye durumu kısaca anlattıktan sonra ters yöne yönelmiş ve muhabirleri atlatmaya çalışmıştı.
Taşpınar, 'Yanınızdaki beyefendi kim?' sorusunu, "Bir yabancı arkadaşım, Türkiye'yi gezdiriyorum. Bir ilişki durumu yok" şeklinde yanıt verse de 100 metre ileride Yunanistanlı beyefendi ile yeniden bir araya gelmişti.
Sosyetik güzel, sonraki günlerde de aynı kişiyle Emirgan'ın kuytu mekanlarından birisinde kahvaltı yaparken objektiflere yansımıştı. Kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını fark etmelerine rağmen tepki vermeyen ikili, kahvaltı yapmaya devam etmişti.
"ARKADAŞIM OLUR KENDİSİ"
Tüm bunların ardından Taşpınar, geçtiğimiz günlerde gizemli erkek arkadaşıyla Rumelihisarı'nda yürüyüş yaparken objektiflere yansımıştı. Sabah sporu yaptığını belirten sosyetik güzel, erkek arkadaşının sorulması üzerine, "Arkadaşım olur kendisi" diyerek, hızla uzaklaşmıştı.