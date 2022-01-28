Gizemli arkadaşıyla görüntülenen Eda Taşpınar’ın panik halleri dikkat çekti

Yazın en çok konuşulan ünlülerinden olan ve bronz tenden vazgeçmeyenEda Taşpınar, geçtiğimiz akşam Bebek'te yer alan ünlü bir mekandaydı. Sosyetik güzelin adını sır gibi sakladığı ve sürekli 'Arkadaşım' dediği gizemli kişi de kendisine eşlik etti.