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Haberler Magazin Usta sanatçı Fatma Girik Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı

Usta sanatçı Fatma Girik Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı

Fatma Girik, pazartesi günü Kovid-19'a bağlı zatürre tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın unutulmayacak ismi Fatma Girik'in vefatı sanat camiasını yasa boğdu. Sanatçı bugün vasiyeti üzerine Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen törenin ardından 2015'te vefat eden yol arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedildi. Sevenleri ve dostları gözyaşları içinde sanatçıya veda etti.

28.01.2022, 16:58 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022, 16:59

Usta sanatçı Fatma Girik Bodrum’da son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik, 24 Ocak günü 79 yaşında geçirdiği Covid-19 hastalığına bağlı olarak çoklu organ yetmezliği sonucu vefat etmişti.

Usta sanatçı Fatma Girik Bodrum’da son yolculuğuna uğurlandı

Türk sinemasının sembol isimlerinden olan, eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik için ilk tören, 1989-94 yılları arasında başkanlığını yaptığı Şişli Belediyesi'nde gerçekleştirildi.

Usta sanatçı Fatma Girik Bodrum’da son yolculuğuna uğurlandı

Girik'in Türk bayrağına sarılı, üzeri karanfillerle kaplı tabutu, daha sonra Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'na (CRR) getirildi.

Usta sanatçı Fatma Girik Bodrum’da son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü sanatçının Türk bayrağına sarılı cenazesi, İstanbul'daki törenin ardından Bodrum'a götürüldü. Girik'in cenazesi omuzlara alınarak Adliye Camii'ne getirildi.

Usta sanatçı Fatma Girik Bodrum’da son yolculuğuna uğurlandı

Törene katılanların Girik'in tabutuna sarılıp uzun süre gözyaşı dökmesi, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Usta sanatçı Fatma Girik Bodrum’da son yolculuğuna uğurlandı

Burada düzenlenen törene, Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, manevi kızı Ahu Turan ile iş, siyaset ve spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.

Usta sanatçı Fatma Girik Bodrum’da son yolculuğuna uğurlandı

Bodrum Müftüsü İbrahim Kapancı tarafından kıldırılan namazının ardından Girik'in cenazesi, Torba mahallesindeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedildi.

Usta sanatçı Fatma Girik Bodrum’da son yolculuğuna uğurlandı

HEM ABLAMDI, HEM YOLDAŞIMDI

Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, "Sizlerle aynı duyguları paylaşıyorum. Benim kadar sizlerde seviyordunuz. Ablamı tanımayanların bile sevdiğini düşünüyorum. Hem ablamdı, hem yoldaşımdı.

Usta sanatçı Fatma Girik Bodrum’da son yolculuğuna uğurlandı

56 yıllık hayatımda annemden daha çok ablamla zaman geçirdim. Kendisinin 5-6 yıldır beyin rahatsızlığı vardı. Hastalığına rağmen neşesi yerindeydi. Konuşuyorduk, birlikte zaman geçiriyorduk. Koronavirüs belasının pençesine düştü 2-3 gün içerisinde ablamı kaybettik" dedi.

Usta sanatçı Fatma Girik Bodrum’da son yolculuğuna uğurlandı

BİZE NE OLDU İSİMLİ DİZİDE BİRLİKTE OYNADILAR

Türk pop müziği sanatçısı Bora Gencer ise, "Allah, Fatma Girik ile birlikte 'Bize ne oldu' dizisinde oynamayı nasip etti. Bu şerefe nail oldum. Kendisi, koronavirüs yüzünden çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak yaşamını yitirdi. Sinema camiasına, Yeşilçam'a, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Usta sanatçı Fatma Girik Bodrum’da son yolculuğuna uğurlandı

HAYVAN BAKIMEVLERİNE MAMA BAĞIŞI İSTEDİLER

Ailesi, cenazeye çiçek gönderilmemesi, Fatma Girik'in anısına Torba ve Turgutreis Hayvan Bakımevlerine mama bağışında bulunulması çağrısında bulundu.