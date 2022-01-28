Usta sanatçı Fatma Girik Bodrum’da son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik, 24 Ocak günü 79 yaşında geçirdiği Covid-19 hastalığına bağlı olarak çoklu organ yetmezliği sonucu vefat etmişti.
Fatma Girik, pazartesi günü Kovid-19'a bağlı zatürre tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın unutulmayacak ismi Fatma Girik'in vefatı sanat camiasını yasa boğdu. Sanatçı bugün vasiyeti üzerine Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen törenin ardından 2015'te vefat eden yol arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedildi. Sevenleri ve dostları gözyaşları içinde sanatçıya veda etti.
Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik, 24 Ocak günü 79 yaşında geçirdiği Covid-19 hastalığına bağlı olarak çoklu organ yetmezliği sonucu vefat etmişti.
Türk sinemasının sembol isimlerinden olan, eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik için ilk tören, 1989-94 yılları arasında başkanlığını yaptığı Şişli Belediyesi'nde gerçekleştirildi.
Girik'in Türk bayrağına sarılı, üzeri karanfillerle kaplı tabutu, daha sonra Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'na (CRR) getirildi.
Ünlü sanatçının Türk bayrağına sarılı cenazesi, İstanbul'daki törenin ardından Bodrum'a götürüldü. Girik'in cenazesi omuzlara alınarak Adliye Camii'ne getirildi.
Törene katılanların Girik'in tabutuna sarılıp uzun süre gözyaşı dökmesi, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Burada düzenlenen törene, Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, manevi kızı Ahu Turan ile iş, siyaset ve spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.
Bodrum Müftüsü İbrahim Kapancı tarafından kıldırılan namazının ardından Girik'in cenazesi, Torba mahallesindeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedildi.
HEM ABLAMDI, HEM YOLDAŞIMDI
Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, "Sizlerle aynı duyguları paylaşıyorum. Benim kadar sizlerde seviyordunuz. Ablamı tanımayanların bile sevdiğini düşünüyorum. Hem ablamdı, hem yoldaşımdı.
56 yıllık hayatımda annemden daha çok ablamla zaman geçirdim. Kendisinin 5-6 yıldır beyin rahatsızlığı vardı. Hastalığına rağmen neşesi yerindeydi. Konuşuyorduk, birlikte zaman geçiriyorduk. Koronavirüs belasının pençesine düştü 2-3 gün içerisinde ablamı kaybettik" dedi.
BİZE NE OLDU İSİMLİ DİZİDE BİRLİKTE OYNADILAR
Türk pop müziği sanatçısı Bora Gencer ise, "Allah, Fatma Girik ile birlikte 'Bize ne oldu' dizisinde oynamayı nasip etti. Bu şerefe nail oldum. Kendisi, koronavirüs yüzünden çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak yaşamını yitirdi. Sinema camiasına, Yeşilçam'a, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" diye konuştu.
HAYVAN BAKIMEVLERİNE MAMA BAĞIŞI İSTEDİLER
Ailesi, cenazeye çiçek gönderilmemesi, Fatma Girik'in anısına Torba ve Turgutreis Hayvan Bakımevlerine mama bağışında bulunulması çağrısında bulundu.