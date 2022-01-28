Usta sanatçı Fatma Girik Bodrum’da son yolculuğuna uğurlandı

BİZE NE OLDU İSİMLİ DİZİDE BİRLİKTE OYNADILAR

Türk pop müziği sanatçısı Bora Gencer ise, "Allah, Fatma Girik ile birlikte 'Bize ne oldu' dizisinde oynamayı nasip etti. Bu şerefe nail oldum. Kendisi, koronavirüs yüzünden çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak yaşamını yitirdi. Sinema camiasına, Yeşilçam'a, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" diye konuştu.