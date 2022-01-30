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Haberler Magazin Engin Akyürek'ten sevenlerini üzen haber geldi

Engin Akyürek'ten sevenlerini üzen haber geldi

Yeni bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanan 40 yaşındaki oyuncu Engin Akyürek'ten sevenlerini üzen haber geldi. Akyürek, koronavirüse yakalandı. Dizi çekimlerine ara vermek zorunda kalan başarılı oyuncunun hastalığı hafif atlattığı öğrenildi.

30.01.2022, 14:55 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022, 15:20

Engin Akyürek’ten sevenlerini üzen haber geldi

Son olarak Sefirin Kızı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Engin Akyürek, oyunculuğuyla ekranın en sevilen isimlerinden biri oldu.

Engin Akyürek’ten sevenlerini üzen haber geldi

Rol aldığı yapımlarla yurt dışında da adını duyuran oyuncu, dünyaca ünlü moda sitesi 'Be Global Fashion Network'in anketinde yer aldı.

Engin Akyürek’ten sevenlerini üzen haber geldi

Johnny Deep ve Adam Lambert gibi isimleri sollayan Akyürek, geçtiğimiz haftalarda yapılan bir ankette 'dünyanın en yakışıklı erkeği' ünvanlına sahip oldu.

Engin Akyürek’ten sevenlerini üzen haber geldi

Şimdi ise Engin Akyürek'ten sevenlerini üzen haber geldi.

Engin Akyürek’ten sevenlerini üzen haber geldi

Yeni projesiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Engin Akyürek koronavirüse yakalandı.

Engin Akyürek’ten sevenlerini üzen haber geldi

Yeni bir dizi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Engin Akyürek'in koronavirüsü hafif atlattığı öğrenildi.