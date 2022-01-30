Son olarak Sefirin Kızı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Engin Akyürek, oyunculuğuyla ekranın en sevilen isimlerinden biri oldu.
Yeni bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanan 40 yaşındaki oyuncu Engin Akyürek'ten sevenlerini üzen haber geldi. Akyürek, koronavirüse yakalandı. Dizi çekimlerine ara vermek zorunda kalan başarılı oyuncunun hastalığı hafif atlattığı öğrenildi.
Son olarak Sefirin Kızı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Engin Akyürek, oyunculuğuyla ekranın en sevilen isimlerinden biri oldu.
Rol aldığı yapımlarla yurt dışında da adını duyuran oyuncu, dünyaca ünlü moda sitesi 'Be Global Fashion Network'in anketinde yer aldı.
Johnny Deep ve Adam Lambert gibi isimleri sollayan Akyürek, geçtiğimiz haftalarda yapılan bir ankette 'dünyanın en yakışıklı erkeği' ünvanlına sahip oldu.
Şimdi ise Engin Akyürek'ten sevenlerini üzen haber geldi.
Yeni projesiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Engin Akyürek koronavirüse yakalandı.
Yeni bir dizi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Engin Akyürek'in koronavirüsü hafif atlattığı öğrenildi.