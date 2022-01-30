Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu kaybeden Ece Erken’e Seren Serengil’den destek!

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul Bakırköy'deki bir balıkçıda silahlı saldırıya uğradı.
Sunucu Ece Erken'in 7 ay önce nikah masasına oturduğu eşi, avukat ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi olan 42 yaşındaki iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu, silahlı saldırıya uğradı ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, şüphelileri saptadı ve şüpheliler operasyonla gözaltına alındı. Ece Erken bunun ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ece Erken'in yakın arkadaşı Seren Serengil hüzünlendiren yorumuyla destek verdi.
Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul Bakırköy'deki bir balıkçıda silahlı saldırıya uğradı.
Bacağına 7 kurşun isabet eden Mahmutyazıcıoğlu, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
KADİR YASAK VE ALİ YASAK DA YAKALANDI
Polis, tetiği çekenin Kadir Yasak olduğunu saptadı. Cinayetin hemen ardından ise Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile para anlaşmazlığı bulunan Gökhan Karakan ile Uğur Can Bilge gözaltına alındı.
Dün ise Kadir Yasak ve Ali Yasak saklandıkları rezidans dairede yere yatırılıp ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. Seccad Yeşil ve Serkan Dakman'ın ise halen arandığı açıklandı.
ECE ERKEN: EN AĞIR CEZAYI ALSINLAR
Ece Erken, şüphelilerin yakalanmasının ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Allah'ım şükürler olsun. Yalvarıyorum, en ağır cezayı alsınlar. Ne olur en ağır cezayı alsınlar" ifadelerini kullandı.
ECE ERKEN: DUALARINI ESİRGEMEYEN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN
Ece Erken daha sonra Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile olan nikah karesini şu sözlerle paylaştı: "HAYATIMI" kaybettiğim şu süreçte bir an olsun beni yalnız bırakmayan, başta eşimin ailesi olmak üzere dostlarıma ve sizlere yaşamış olduğum tarifsiz acımdan ötürü teşekkür etme fırsatı bulamadım.
Ancak bugün eşimin katillerinin yakalandığı haberinin bana verdiği güçle, başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beyefendiye, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ve acımı paylaşan herkese teşekkür etmek isterim. Biz bu akşam canım kocamın duasını yaptık, dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun."
"SİZİN AŞKINIZ VE YEMİNİNİZ ÖLÜM BİZİ AYIRINCAYA KADAR DEĞİLDİ"
Erken'in en yakın arkadaşlarından sunucu Seren Serengil ise bu paylaşımın altına duygusal bir yorum yaptı.
Serengil, şu ifadeleri kullandı: Canım Allah sana sabır versin. Bir evladın var. 'Annem niye ağlıyor' diye senin için o küçücük kalbiyle endişelenen. Kuvvetli ol sabırlı ol merhametli ol… O gitmedi senin yanında çünkü sensiz yapamaz o.
Hep böyle hisset. Sizin aşkınız ve yemininiz ölüm bizi ayırıncaya kadar değildi. Bizi ölüm bile ayıramazdı. Bunu unutma…