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Haberler Magazin Korkunç kazada sevgilisini kaybetmişti! Gülçin Ergül'den duygulandıran paylaşım

Korkunç kazada sevgilisini kaybetmişti! Gülçin Ergül'den duygulandıran paylaşım

Hepsi grubunun eski solistlerinden olan Gülçin Ergül, Balıkesir'de sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile kaza geçirmiş ve Lafçı hayatını kaybetmişti. Korkunç kazadan yaralı olan kurtulan Ergül, zor günler geçiriyor. Acısını hayranları ile paylaşan Ergül'den bir paylaşım daha geldi. İşte Gülçin'den duygulandıran o paylaşım...

31.01.2022, 09:30

Korkunç kazada sevgilisini kaybetmişti! Gülçin Ergül’den duygulandıran paylaşım

Geçirdikleri feci kazada sevgilisi yanında can veren Hepsi grubunun eski solisti şarkıcı Gülçin Ergül duygusal paylaşımı ile yürek sızlattı. İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde şarkıcı Gülçin Ergül'ün (36) bulunduğu otomobil, geçtiğimiz yıl 12 Aralık'ta İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki TIR'ın dorsesine çarpmıştı.

Korkunç kazada sevgilisini kaybetmişti! Gülçin Ergül’den duygulandıran paylaşım

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabilmişti. Sürücü Lafçı, kaza yerinde hayatını kaybetmiş, Ergül ise hafif yaralanmıştı.

Korkunç kazada sevgilisini kaybetmişti! Gülçin Ergül’den duygulandıran paylaşım

Sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden şarkıcı Gülçin Ergül, zor günler geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde "Sen benim meleğimsin... Hep öyleydin aşkım..." diye bir paylaşımda bulunan Gülçin Ergül, bir kez daha acısını takipçileriyle paylaştı.

Korkunç kazada sevgilisini kaybetmişti! Gülçin Ergül’den duygulandıran paylaşım

Sevgilisini genç yaşta toprağa veren şarkıcı Gülçin Ergül, Erdal Şeyda Lafçı ile olan karesini sosyal medya hesabından paylaşarak hüzün dolu bir not düştü. Kendisinin ve Erdal Şeyda Lafçı'nın karakalemle çizilen bu karesini yayınlayan Gülçin Ergül, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Korkunç kazada sevgilisini kaybetmişti! Gülçin Ergül’den duygulandıran paylaşım

"Ayaklarım geri gide gide zorla çıktığım yürüyüşler, tatlı kedilerimizi sevme terapisi, meditasyon, bedenimin izin verdiği kadarıyla yin yoga, anlam arayışı, dostlarımdan duyduğum teselliler, tutunduğum dualarım, baktığım onca güzel anı fotoğrafı ve videolar, hangi düğümde olduğumu üzüntümden sürekli unutuyor olsam da makrome örme terapileri, hafızamdaki müthiş eşsiz güzellikler, enerjik sesi ve kalbimde sevginin ve aşkın en derininin sonsuzluğunu hissetmek, bu gerçekliği karşılıklı hissetmiş olmak, ruhumu öylesine duyumsayan o güzel ruhu kısıtlı süre de olsa tanımış ve hissetmiş olmaktan dolayı minnettar olmak ve bilemediğim hayata karşı isyankarlıktansa, acımı zor da olsa kabullenip, ama bu nadide güzel hissi tatmış olmaya şükretmek, bu yoğun hislerle şarkılar üzerinde çalışmak, her zamanki ilgisiyle yanımdaymış gibi hayal ederek şan egzersizlerimi yapmak, başarılı olunca gülümsediğini düşünmek ve bu düşünceden güç almak, duyguların bastırılmamasına önem vermek, bazen onun o pozitif enerjisine uyum gösterip gülümseyerek anmak. İşte bunlarla deniyorum bu yaşamda güçlenerek hep kalbimde onunla devam edeceğime inanmayı"