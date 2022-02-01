Aleyna Tilki sosyal medya üzerinden kendisini taciz eden takıntılı hayranını ifşa etti

Aleyna Tilki'nin başı saplantılı hayranıyla dertte! Şarkıcı Aleyna Tilki'nin evine girip kapısına dayanan bir kişi, genç şarkıcının ailesine korku dolu anlar yaşatmıştı.
"O Sen Olsan Bari" ve "Cevapsız Çınlama" şarkılarıyla hafızalara kazınan Aleyna Tilki, sosyal medya üzerinden uğradığı taciz mesajlarını paylaşarak, tepki gösterdi. Genç şarkıcı daha önce evine girmeye çalışan, ailesine ve kendisine zor anlar yaşatan ve serbest bırakılan takıntılı hayranının yeniden tacizine maruz kalınca "Ya beni tehdit eden, böyle özgürce evime laps diye atlayan insanlara ceza verin ya da bana silah verin. Evde uyurken de korumayla uyuyamam" sözleriyle isyan etti.
Aleyna Tilki'nin başı saplantılı hayranıyla dertte! Şarkıcı Aleyna Tilki'nin evine girip kapısına dayanan bir kişi, genç şarkıcının ailesine korku dolu anlar yaşatmıştı.
Yaşananları Twitter hesabından paylaşan Tilki, "Kapıma bizzat pusu kurmuştur. Evdeki küçücük kardeşimin ve ailemin can korkusu beni derinden yaraladı. En büyük cezayı talep ediyorum" demişti.
SERBEST BIRAKILMIŞTI
Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Yurt dışına çıkma yasağı, Aleyna Tilki'nin ikametgahına, iş yerine, bulunduğu yerlere 500 metreden fazla yaklaşmama şeklinde adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmıştı.
Yaşadıklarının ardından evini değiştiren Aleyna Tilki, sosyal medya üzerinden, söz konusu kişinin sokakta serbestçe dolaşmasına isyan etti.
Ünlü şarkıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Beni evime baltayla gelmekle tehdit eden şahıs şimdi evimi bulamadığı sürece serbest mi gezecek? İş bana mı kaldı? Bana kaldıysa o baltayla yapabileceklerimi söylemek istemiyorum."
"Ya beni tehdit eden, böyle özgürce evime laps diye atlayan insanlara ceza verin ya da bana silah verin. Evde uyurken de korumayla uyuyamam. Benim de bir hayatım var."
TACİZ MESAJINI İFŞA ETTİ
Tilki, bir sonraki paylaşımında ise kendisini tacize maruz bırakan kişinin mesajını ifşa etti ve emniyet güçlerinin harekete geçtiğini duyurdu.
"Şimdi bu ceza almayacak mı? Ala-cak. Emniyet Müdürü sağ olsun aradı. Tekrardan herkesten şikayetçi olacağım. Gerekenin yapılmasını umuyorum."