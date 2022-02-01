Haberler Magazin Aleyna Tilki sosyal medya üzerinden kendisini taciz eden takıntılı hayranını ifşa etti

"O Sen Olsan Bari" ve "Cevapsız Çınlama" şarkılarıyla hafızalara kazınan Aleyna Tilki, sosyal medya üzerinden uğradığı taciz mesajlarını paylaşarak, tepki gösterdi. Genç şarkıcı daha önce evine girmeye çalışan, ailesine ve kendisine zor anlar yaşatan ve serbest bırakılan takıntılı hayranının yeniden tacizine maruz kalınca "Ya beni tehdit eden, böyle özgürce evime laps diye atlayan insanlara ceza verin ya da bana silah verin. Evde uyurken de korumayla uyuyamam" sözleriyle isyan etti.