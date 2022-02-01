Haberler Magazin Bensu Soral hamile ablası Hande Soral ile fotoğrafını 'teyzelik' notuyla paylaştı

Atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit karakterini canlandırmış olan ünlü oyuncu Hande Soral, kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile 2017 yılında hayatlarını birleştirmişti. Geçtiğimiz aylarda da çift, mutlu haberi vermiş, bebek beklediklerini açıklamıştı. Bebeklerinin erkek olduğunu duyuran çift, ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan, hamileliğinde 6. ayına haftalar kalan güzel oyuncu Hande Soral sık sık karnı burnunda halini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Güzel oyuncunun bu pozlarına bir yenisi daha eklendi. Soral'ın karnı burnunda yeni pozu, bu sefer kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşi Bensu Soral'dan geldi. Bensu Soral, o kareyi 'teyzelik' notuyla paylaştı.