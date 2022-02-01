Bensu Soral hamile ablası Hande Soral ile fotoğrafını ’teyzelik’ notuyla paylaştı

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Ümit' karakterini canlandıran Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile dünya evine girdi.
Atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit karakterini canlandırmış olan ünlü oyuncu Hande Soral, kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile 2017 yılında hayatlarını birleştirmişti. Geçtiğimiz aylarda da çift, mutlu haberi vermiş, bebek beklediklerini açıklamıştı. Bebeklerinin erkek olduğunu duyuran çift, ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan, hamileliğinde 6. ayına haftalar kalan güzel oyuncu Hande Soral sık sık karnı burnunda halini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Güzel oyuncunun bu pozlarına bir yenisi daha eklendi. Soral'ın karnı burnunda yeni pozu, bu sefer kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşi Bensu Soral'dan geldi. Bensu Soral, o kareyi 'teyzelik' notuyla paylaştı.
Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Ümit' karakterini canlandıran Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile dünya evine girdi.
Mutluluklarıyla örnek çiftler arasında gösterilen Hande Soral ve İsmail Demirci şimdilerde bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.
Hamileliğinde 6. ayına girmek üzere olan oyuncu Hande Soral'dan yeni poz geldi.
Sosyal medyada hamilelik pozlarını paylaşmayı ihmal etmeyen oyuncu Hande Soral ilgi odağı olmaya devam ediyor.
Hande Soral'ın karnı burnunda pozu bu defa kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşi Bensu Soral'dan geldi. İşte Hande Soral'ın kız kardeşi Bensu Soral ile hamilelik pozu...
Oyuncu Bensu Soral, ablası Hande Soral'ın karnını sevdiği kareyi "Teyzelik" notuyla paylaştı. Abla Hande Soral ise Bensu Soral ile birlikte olan fotoğrafına, 'İki bebeğim' notunu düştü ve takipçilerini duygulandırdı.