Fatma Girik’in kardeşinden hastaneye ve yeğeni Ahu Turanlı’ya ’ihmal’ davası!

24 Ocak 2020 tarihinde koronavirüse bağlı olarak çoklu organ yetmezliği sonucu vefat eden Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, avukatı Akın Centilmen aracılığıyla Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyusunda bulundu.
Usta sanatçı Fatma Girik, geçtiğimiz pazartesi günü Kovid-19'a bağlı zatürre tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetmişti. Yeşilçam'ın unutulmayacak ismi Fatma Girik'in vefatı sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğmuştu. Sanatçı vasiyeti üzerine Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen törenin ardından ise 2015'te vefat eden yol arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilmişti. Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik cenazenin ardından söyledikleriyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Günay Girik, ablasının ölümünde ihmal olduğu gerekçesiyle hem sanatçının yeğeni Ahu Turanlı Aşkar'a hem de hastaneye yönelik suç duyurusunda bulundu.
24 Ocak 2020 tarihinde koronavirüse bağlı olarak çoklu organ yetmezliği sonucu vefat eden Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, avukatı Akın Centilmen aracılığıyla Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyusunda bulundu.
Girik, hem hastanenin hem de Ahu Turanlı' Aşkar'ın ünlü sanatçının koronavirüse yakalanmasında ihmali olduğunu iddia etti.
"BİN TL OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE TEST YAPTIRMAKTAN VAZÇEÇMİŞ"
Girik'in avukatı Akın Centilmen, yaptığı açıklamada, "Fatma Hanım'ın uzun yıllardır bakıcılığını yapan Türkmen asıllı kadın, refakatçi olarak hastaneye geldiğinde kendisini iyi hissetmediğini ve Covid-19 testi yaptırmak istediğini söylüyor.
Ahu Hanım test fiyatının bin TL olduğunu öğrenince test yaptırmaktan vazgeçiyor. Birkaç gün geçtikten sonra Fatma Girik'in koronavirüse yakalandığı anlaşılıyor ve 2-3 gün içerisinde yaşamını yitiriyor. Burada hem testi yaptırmayan Ahu Hanım hem de bakıcının beyanına rağmen test yapmadan bakıcının refakatçi olmasına izin veren hastane yönetiminin ihmali var" ifadelerini kullandı.
DOSYA İSTANBUL'A GÖNDERİLECEK
Avukat Akın Centilmen, Fatma Girik'in ölümünde ihmali olduğu gerekçesiyle Ahu Turanlı ve hastane yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını, dosyanın İstanbul'a gönderileceğini ve soruşturmanın İstanbul'da yürütüleceğini açıkladı.