Fatma Girik’in kardeşinden hastaneye ve yeğeni Ahu Turanlı’ya ’ihmal’ davası!

Ahu Hanım test fiyatının bin TL olduğunu öğrenince test yaptırmaktan vazgeçiyor. Birkaç gün geçtikten sonra Fatma Girik'in koronavirüse yakalandığı anlaşılıyor ve 2-3 gün içerisinde yaşamını yitiriyor. Burada hem testi yaptırmayan Ahu Hanım hem de bakıcının beyanına rağmen test yapmadan bakıcının refakatçi olmasına izin veren hastane yönetiminin ihmali var" ifadelerini kullandı.