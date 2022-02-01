Kaan Urgancıoğlu’nun sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı

Son olarak Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakteri ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu sosyal medyanın ilgi odağı...
Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakteri ile adından söz ettiren oyuncu Kaan Urgancıoğlu, özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan isimler arasında yer alıyor ve oldukça merak ediliyor. Sosyal medyada ilgi odağı olan oyuncunun merak edilen ve sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı. Meğer o oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisiymiş.
Son olarak Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakteri ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu sosyal medyanın ilgi odağı...
Aşk 101 ve Yargı dizilerinde partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum tutturan ve başarılı oyunculuğu ile övgüleri toplayan Kaan Urgancıoğlu'nun, sosyal medyada 2.3 milyon takipçisi var.
Yakışıklı oyuncunun sevgilisi çok merak ediliyordu. Meğer Kaan Urgancıoğlu'nun sır gibi sakladığı sevgilisi de oyuncuymuş.
Yargı'nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisi Kiralık Aşk, Söz gibi dizilerde boy gösteren ünlü bir oyuncu çıktı.
Kaan Urgancıoğlu, uzun zamandır ünlü isimle beraber. Aşklarını gözlerden uzak tutmaya titizlik gösteriyorlar.
O kişi Zeynep Oymak...
Oymak, doğal güzelliğiyle dikkatleri üzerine topluyor.