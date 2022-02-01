Haberler Magazin Kaan Urgancıoğlu'nun sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı

Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakteri ile adından söz ettiren oyuncu Kaan Urgancıoğlu, özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan isimler arasında yer alıyor ve oldukça merak ediliyor. Sosyal medyada ilgi odağı olan oyuncunun merak edilen ve sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı. Meğer o oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisiymiş.