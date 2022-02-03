Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay nişanlandı

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.
Atv'nin reyting rekorları kıran "Kuruluş Osman" dizisinin 'Malhun Hatun'u başarılı oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, kendisi gibi oyuncu olan Berk Oktay ile uzun bir süredir aşk yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda ünlü çiftten müjdeli haber gelmiş, aşıkların birlikteliklerini resmiyete dökecekleri öğrenilmişti. Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, dün akşam aile arasında düzenlenen sade bir törenle yüzükleri taktı. Evlilik yolunda ilk adımı atan Oktay ve Atiksoy, mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.
2021 yılının şubat ayında Merve Şarapçıoğlu ile olaylı bir şekilde boşanan Berk Oktay, meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü çift dün akşam evliliğe ilk adımını attı.
Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy'u ailesinden istedi. Geceden fotoğraflar, sosyal medyadan paylaşıldı.
Çifte başta ünlü isimler olmak üzere tüm sevenlerinden "Maşallah", "Allah nazardan korusun" gibi yorumlar geldi.
Törende kırmızı ve beyaz renkte iki farklı kıyafet giyen Atiksoy, Oktay'a tuzlu kahve yapmayı da ihmal etmedi.
Instagram hesabından içtiği kahvenin fotoğrafını paylaşan Oktay, Atiksoy'u etiketleyerek "Vicdansız" notunu yazdı.
NİŞANDAN TEK KARE PAYLAŞTILAR
Nişanlarından bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan ikili sadece "02.02.2022" notunu yazdı. Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, nikah masasına oturmak için de dizilerin sezon tatiline girmesini bekliyor.
DÜĞÜN ALAÇATI'DA
İkisi de oldukça yoğun çalışan çift, düğünü ise yaza yapmak istiyor. Setlerinin durumuna göre düğünü organize edecek olan ikili, Alaçatı'da güzel bir tören ve kutlama yapmak istiyor.