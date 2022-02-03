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Haberler Magazin Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay nişanlandı

Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay nişanlandı

Atv'nin reyting rekorları kıran "Kuruluş Osman" dizisinin 'Malhun Hatun'u başarılı oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, kendisi gibi oyuncu olan Berk Oktay ile uzun bir süredir aşk yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda ünlü çiftten müjdeli haber gelmiş, aşıkların birlikteliklerini resmiyete dökecekleri öğrenilmişti. Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, dün akşam aile arasında düzenlenen sade bir törenle yüzükleri taktı. Evlilik yolunda ilk adımı atan Oktay ve Atiksoy, mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

03.02.2022, 13:52 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022, 13:53

Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay nişanlandı

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.

Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay nişanlandı

2021 yılının şubat ayında Merve Şarapçıoğlu ile olaylı bir şekilde boşanan Berk Oktay, meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü çift dün akşam evliliğe ilk adımını attı.

Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay nişanlandı

Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy'u ailesinden istedi. Geceden fotoğraflar, sosyal medyadan paylaşıldı.

Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay nişanlandı

Çifte başta ünlü isimler olmak üzere tüm sevenlerinden "Maşallah", "Allah nazardan korusun" gibi yorumlar geldi.

Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay nişanlandı

Törende kırmızı ve beyaz renkte iki farklı kıyafet giyen Atiksoy, Oktay'a tuzlu kahve yapmayı da ihmal etmedi.

Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay nişanlandı

Instagram hesabından içtiği kahvenin fotoğrafını paylaşan Oktay, Atiksoy'u etiketleyerek "Vicdansız" notunu yazdı.

Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay nişanlandı

NİŞANDAN TEK KARE PAYLAŞTILAR

Nişanlarından bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan ikili sadece "02.02.2022" notunu yazdı. Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, nikah masasına oturmak için de dizilerin sezon tatiline girmesini bekliyor.

Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay nişanlandı

DÜĞÜN ALAÇATI'DA

İkisi de oldukça yoğun çalışan çift, düğünü ise yaza yapmak istiyor. Setlerinin durumuna göre düğünü organize edecek olan ikili, Alaçatı'da güzel bir tören ve kutlama yapmak istiyor.