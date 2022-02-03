Şarkıcı Sıla oyuncu sevgilisi İlker Kaleli ile evleniyor mu?

Sıla, önceki gün Nişantaşı'nda bir modacı çıkışı görüntülendi. İçeride yaklaşık iki saat kalan şarkıcı, özel minibüsünü beklediği sırada yanındaki arkadaşlarıyla kapı önünde kameralara yansıdı.
Aşk hayatı oldukça merak edilen ve gündemden düşmeyen şarkıcı Sıla, İlker Kaleli ile geçen yaz başlayan aşkını bir süre gizlemiş sonrasında ise ilan etmişti. Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan çiftlerinden olan İlker Kaleli ve Sıla'nın ilişkisi tam gaz devam ediyor ve dillerden düşmüyor. Güzel şarkıcı, önceki gün Nişantaşı'nda bir modacı çıkışı objektiflere takıldı. Aracını beklerken basın mensuplarıyla ayaküstü sohber eden Sıla, İlker Kaleli ile evlilik hazırlığı yaptığı iddialarına açıklama getirdi.
Hürriyet'in haberine göre; Sıla, yaklaşık bir senedir aşk yaşadığı sevgilisi İlker Kaleli ile evlilik hazırlığı yaptığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını "Yok öyle bir şey" diyerek açıkladı.
İLK KEZ EL ELE
Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Sıla-İlker Kaleli çifti, geçtiğimiz aylarda Rumelihisarı'nda ilk kez el ele görüntülenmişti. İkili, "Bu yaz evleneceğinize dair haberler çıktı, doğruluk payı var mı?" sorusuna, teşekkür etmekle yetinmişti.
BİRLİKTE STÜDYOYA GİRDİLER
Ünlü oyuncu İlker Kaleli, sevgilisi Sıla'nın yeni şarkısı için stüdyoya girdi. Şarkı için düzenleme yapan ve gitar da çalan Kaleli, Sıla ile çekilen fotoğraflarını romantik bir mesajla paylaşmıştı. İlker Kaleli paylaşımında, "Muhteşem sesinle anlattığın hikaye, güzel kalbinle kattığın anlamla, bir rüya bu kadar zamansız olurdu. Birlikte aldığımız yolun keyfi yanımda, bu hatırayı beraber hayata salıvermenin mutluluğuyla. Alkışların en büyüğü sana sevgilim" notunu yazmıştı.
Sevgilisi Sıla'nın yeni single'ı için stüdyoya giren oyuncu İlker Kaleli, Duman grubuna ait şarkının hem düzenlemesini yaptı hem de akustik ve elektro gitarlarını çaldı.
"HAYALLER HEP ÇOKTU, RÜYA TEK BAŞINA"
Sıla ile birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaşan Kaleli duygusal bir not da yazdı. Kaleli paylaşımında şu ifadeleri kullamıştıı:
"Mutfakta bir köşe, kışlardan bir gündü. Sofra sıcak, muhabet sekti. İlk defa ne zaman döküldük dile bilmiyorum ama uzunca demlendi mırıldanmalarla bu hatıra aramızda.
Buradan bakınca, 8-9 yaşlarında başlamış seslere hayal kurmalar, bazen rastgele bir mekanın yorgun bir köşesinde, terkedilmiş bir piyanonun başında, bazen bir rolün içinde avaz avaz sahnede.
Bazen gözden düşmüş eşyaların arasında rastgele bulunmuş bir gitarla mırıldanarak, bazen de bir dost sahnesinde içimden geldiğince. Çok zaman gelip geçti böyle.
Hayaller hep çoktu, rüya tek başına.
Muhteşem sesinle anlattığın hikaye, güzel kalbinle kattığın anlamla, bir rüya bu kadar zamansız olurdu. Birlikte aldığımız yolun keyfi yanımda, bu hatırayı beraber hayata salıvermenin mutluluğuyla…
Alkışların en büyüğü sana sevgilim.
Emeği geçen, destek ve varlığıyla güç veren tüm müzisyen dostlara…
Sonsuz teşekkürler.
Gönlünüze sağlık. "
SESSİZLİĞİNİ KORUDU
Ünlü isim ayrıca aralarındaki darp davasında kendisini dövdüğü iddiasıyla eski sevgilisi Ahmet Kural'ın geçtiğimiz günlerde üç ayrı suçtan bir yıl 4 ay 20 gün hapis cezasının kesinleşmesi ile ilgili olarak ise sessizliğini korudu. Avukatı Rezan Epözdemir'in "Geç de olsa adalet tecelli ettiği için mutluyuz" açıklamasına karşın konuşmaktan kaçınan Sıla, "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" ifadesini kullandı.