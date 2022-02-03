  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Şarkıcı Sıla oyuncu sevgilisi İlker Kaleli ile evleniyor mu?

Şarkıcı Sıla oyuncu sevgilisi İlker Kaleli ile evleniyor mu?

Aşk hayatı oldukça merak edilen ve gündemden düşmeyen şarkıcı Sıla, İlker Kaleli ile geçen yaz başlayan aşkını bir süre gizlemiş sonrasında ise ilan etmişti. Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan çiftlerinden olan İlker Kaleli ve Sıla'nın ilişkisi tam gaz devam ediyor ve dillerden düşmüyor. Güzel şarkıcı, önceki gün Nişantaşı'nda bir modacı çıkışı objektiflere takıldı. Aracını beklerken basın mensuplarıyla ayaküstü sohber eden Sıla, İlker Kaleli ile evlilik hazırlığı yaptığı iddialarına açıklama getirdi.

03.02.2022, 11:44 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022, 11:45

Şarkıcı Sıla oyuncu sevgilisi İlker Kaleli ile evleniyor mu?

Sıla, önceki gün Nişantaşı'nda bir modacı çıkışı görüntülendi. İçeride yaklaşık iki saat kalan şarkıcı, özel minibüsünü beklediği sırada yanındaki arkadaşlarıyla kapı önünde kameralara yansıdı.

Şarkıcı Sıla oyuncu sevgilisi İlker Kaleli ile evleniyor mu?

Hürriyet'in haberine göre; Sıla, yaklaşık bir senedir aşk yaşadığı sevgilisi İlker Kaleli ile evlilik hazırlığı yaptığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını "Yok öyle bir şey" diyerek açıkladı.

Şarkıcı Sıla oyuncu sevgilisi İlker Kaleli ile evleniyor mu?

İLK KEZ EL ELE

Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Sıla-İlker Kaleli çifti, geçtiğimiz aylarda Rumelihisarı'nda ilk kez el ele görüntülenmişti. İkili, "Bu yaz evleneceğinize dair haberler çıktı, doğruluk payı var mı?" sorusuna, teşekkür etmekle yetinmişti.

Şarkıcı Sıla oyuncu sevgilisi İlker Kaleli ile evleniyor mu?

BİRLİKTE STÜDYOYA GİRDİLER

Ünlü oyuncu İlker Kaleli, sevgilisi Sıla'nın yeni şarkısı için stüdyoya girdi. Şarkı için düzenleme yapan ve gitar da çalan Kaleli, Sıla ile çekilen fotoğraflarını romantik bir mesajla paylaşmıştı. İlker Kaleli paylaşımında, "Muhteşem sesinle anlattığın hikaye, güzel kalbinle kattığın anlamla, bir rüya bu kadar zamansız olurdu. Birlikte aldığımız yolun keyfi yanımda, bu hatırayı beraber hayata salıvermenin mutluluğuyla. Alkışların en büyüğü sana sevgilim" notunu yazmıştı.

Şarkıcı Sıla oyuncu sevgilisi İlker Kaleli ile evleniyor mu?

Sevgilisi Sıla'nın yeni single'ı için stüdyoya giren oyuncu İlker Kaleli, Duman grubuna ait şarkının hem düzenlemesini yaptı hem de akustik ve elektro gitarlarını çaldı.

Şarkıcı Sıla oyuncu sevgilisi İlker Kaleli ile evleniyor mu?

"HAYALLER HEP ÇOKTU, RÜYA TEK BAŞINA"

Sıla ile birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaşan Kaleli duygusal bir not da yazdı. Kaleli paylaşımında şu ifadeleri kullamıştıı:

"Mutfakta bir köşe, kışlardan bir gündü. Sofra sıcak, muhabet sekti. İlk defa ne zaman döküldük dile bilmiyorum ama uzunca demlendi mırıldanmalarla bu hatıra aramızda.

Şarkıcı Sıla oyuncu sevgilisi İlker Kaleli ile evleniyor mu?

Buradan bakınca, 8-9 yaşlarında başlamış seslere hayal kurmalar, bazen rastgele bir mekanın yorgun bir köşesinde, terkedilmiş bir piyanonun başında, bazen bir rolün içinde avaz avaz sahnede.

Bazen gözden düşmüş eşyaların arasında rastgele bulunmuş bir gitarla mırıldanarak, bazen de bir dost sahnesinde içimden geldiğince. Çok zaman gelip geçti böyle.

Şarkıcı Sıla oyuncu sevgilisi İlker Kaleli ile evleniyor mu?

Hayaller hep çoktu, rüya tek başına.

Muhteşem sesinle anlattığın hikaye, güzel kalbinle kattığın anlamla, bir rüya bu kadar zamansız olurdu. Birlikte aldığımız yolun keyfi yanımda, bu hatırayı beraber hayata salıvermenin mutluluğuyla…

Alkışların en büyüğü sana sevgilim.

Şarkıcı Sıla oyuncu sevgilisi İlker Kaleli ile evleniyor mu?

Emeği geçen, destek ve varlığıyla güç veren tüm müzisyen dostlara…

Sonsuz teşekkürler.

Gönlünüze sağlık. "

Şarkıcı Sıla oyuncu sevgilisi İlker Kaleli ile evleniyor mu?

SESSİZLİĞİNİ KORUDU

Ünlü isim ayrıca aralarındaki darp davasında kendisini dövdüğü iddiasıyla eski sevgilisi Ahmet Kural'ın geçtiğimiz günlerde üç ayrı suçtan bir yıl 4 ay 20 gün hapis cezasının kesinleşmesi ile ilgili olarak ise sessizliğini korudu. Avukatı Rezan Epözdemir'in "Geç de olsa adalet tecelli ettiği için mutluyuz" açıklamasına karşın konuşmaktan kaçınan Sıla, "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" ifadesini kullandı.