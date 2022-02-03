Haberler Magazin Şarkıcı Sıla oyuncu sevgilisi İlker Kaleli ile evleniyor mu?

Aşk hayatı oldukça merak edilen ve gündemden düşmeyen şarkıcı Sıla, İlker Kaleli ile geçen yaz başlayan aşkını bir süre gizlemiş sonrasında ise ilan etmişti. Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan çiftlerinden olan İlker Kaleli ve Sıla'nın ilişkisi tam gaz devam ediyor ve dillerden düşmüyor. Güzel şarkıcı, önceki gün Nişantaşı'nda bir modacı çıkışı objektiflere takıldı. Aracını beklerken basın mensuplarıyla ayaküstü sohber eden Sıla, İlker Kaleli ile evlilik hazırlığı yaptığı iddialarına açıklama getirdi.