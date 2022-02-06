Haberler Magazin Alişan'dan kızı Eliz'in doğum gününde duygulandıran paylaşım!

Ünlü şarkıcı Alişan, kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan 41 yaşındaki Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmişti. Kardeş acısını yaşayan ve zor günleri atlatmaya çalışıyor. Kendisini ailesine ve işine adayan ünlü sanatçının kızı Eliz, bir yaşına girdi. Alişan kızının doğum gününde ardı sıra paylaşım yaparken vefat eden kardeşini de unutmadı. O paylaşım ise görenleri duygulandırdı.