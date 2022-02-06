Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüyle yıkılmıştı! Acılı eş Ece Erken konuştu

Nihat Doğan "Ece soru işaretleri oluşturup net açıklama yapmıyor. Sevgili Ece bırak top çevirmeyi açık açık söyle. Kim bu işin içinde. Kocam bu yüzden öldürüldü de... Kaç para için kocan öldürüldü Ece? Bazı kadınlar bazı erkeklere uğursuz gelebilir " diyerek tepkilere yol açmıştı.

Nihat Doğan ayrıca "Adaletli olun. Metres hayatı yaşadı sonradan boşattırdı da aldı, doğrusu bu." demişti.