Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüyle yıkılmıştı! Acılı eş Ece Erken konuştu

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi eski Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'de kendisine ait olan balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. Mahmutyazıcıoğlu, ağır yaralanırken kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sunucu Ece Erken'in 7 ay önce nikah masasına oturduğu eşi, avukat ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi olan 42 yaşındaki iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu, silahlı saldırıya uğramış ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümüyle yıkılan sunucu Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için önceki gün mevlit okuttu. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun tespihini elinden bırakmayan acılı eş, "Eşimi üzmemek için artık ağlamamaya çalışacağım ama çok zor" ifadelerini kullandı.
Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi eski Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'de kendisine ait olan balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. Mahmutyazıcıoğlu, ağır yaralanırken kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Türkiye'yi sarsan olayla ilglili geniş çaplı operasyon başlatıldı. 19 adrese şafak operasyonu yapıldı. Aralarında tetiği çeken Kadir Yasak'ın da olduğu 11 kişi gözaltına alındı.
Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından büyük bir yıkım yaşadı.
Eşi için önceki gün mevlit okutan Ece Erken'in, ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
Eşinin tespihini elinden bırakmayan Erken, "Eşimi üzmemek için artık ağlamamaya çalışacağım ama çok zor" dedi.
ECE ERKEN'DEN İLK SUÇ DUYURUSU
Öte yandan, özel bir televizyon kanalında Nihat Doğan ve Sisi lakaplı Seyhan Soylu ünlü sunucu Ece Erken hakkında iddialarda bulunmuştu.
Nihat Doğan "Ece soru işaretleri oluşturup net açıklama yapmıyor. Sevgili Ece bırak top çevirmeyi açık açık söyle. Kim bu işin içinde. Kocam bu yüzden öldürüldü de... Kaç para için kocan öldürüldü Ece? Bazı kadınlar bazı erkeklere uğursuz gelebilir " diyerek tepkilere yol açmıştı.
Nihat Doğan ayrıca "Adaletli olun. Metres hayatı yaşadı sonradan boşattırdı da aldı, doğrusu bu." demişti.
SİSİ'DEN İDDİALAR
Sisi lakaplı Seyhan Soylu ise, "Şafak daha Ece ile evlenmemişti. Benan hanımla da boşanmamışlardı henüz. Şafak'ın sahte bir evrak göstererek Ece'yi kandırma süreci vardı boşanma davası ile ilgili. Herkes hatırlar. Bana dedi ki; 'İçimde bir his var, kara bulutlar var. Hiç içimden gelmiyor.
Eşimden de boşanmak istemiyorum. Ece'nin ısrarı olmamış olsa. Çocuklarımdan ayrılmak istemiyorum. Benan da üzerime çok geliyor Seyhan bana akıl ver lütfen' dedi.
Kara bulutların dolaşacağını ve iki yakamın da bir araya gelmeyeceğini de söyledi. Kanıtlarıyla ses kayıtlarıyla bunu dinleteceğim size. Ve şafak bana dedi ki o dönem de bazı şeyleri kardeşimin üzerine yaptığım için kıyamet koptu dedi. Ateşe düştüm ben dedi" şeklinde konuşmuştu.
Eşinin ölümünden 7 gün sonra Ece Erken harekete geçmişti. Sabah'ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Seyhan Soylu ve Nihat Doğan'ın kendisi ve öldürülen avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için ortaya asılsız iddialar atıldığını belirtti.
Ece Erken, "Acım büyük. Hakkımda 'Öldürüleceğini biliyordu, servete konmak için yaptı' deniliyor. Bana hakaret ediyorlar" diyerek suç duyurusunda bulundu.