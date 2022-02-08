Fatma Girik’in yeğeninden bakıcı hakkında suç duyurusu

İddiaların odak noktasında malumunuz Fatma ablamızın son dönemde bakıcılığını yapan Gozel Yazyyeva isimli bir kadın. Bu şahıs özellikle bazı medya kuruluşlarına verdiği röportajlarda son derece ağlayarak, timsah gözyaşlarıyla birtakım ithamlarda bulunmuştur. Bu şahıs hakkında biz de suç duyurusunda bulunuyoruz. Çünkü malumunuz yaşanılan süreçte herkesin temel yükümlülüğü hasta olduğunu hissettiği anda öncelikle kendi testini yaptırmak, kendi tedbirlerini almaya çalışmaktır.