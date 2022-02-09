Haberler Magazin Anne olmaya gün sayan Başak Dizer'den karnı burnunda poz!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, "Aşk-ı Memnu" setinde başlayan ilişkilerini, 2016 yılında nikah masasına oturarak taçlandırmışlardı. Aşklarıyla gündemden düşmeyen ünlü çiftten, geçtiğimiz aylarda hayranlarını sevindiren haber gelmişti. Tatlıtuğ çifti, bebek beklediklerini açıklamıştı. Çift, bu haberle hayranlarını sevindirmişti. Anne olmaya hazırlanan Başak Dizer, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Karnı burnunda olan Dizer için "Hamilelik yakışmış" yorumu yapıldı.