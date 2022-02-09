Anne olmaya gün sayan Başak Dizer’den karnı burnunda poz!

Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer, 2016 senesinde dünyaevine girmişti.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, "Aşk-ı Memnu" setinde başlayan ilişkilerini, 2016 yılında nikah masasına oturarak taçlandırmışlardı. Aşklarıyla gündemden düşmeyen ünlü çiftten, geçtiğimiz aylarda hayranlarını sevindiren haber gelmişti. Tatlıtuğ çifti, bebek beklediklerini açıklamıştı. Çift, bu haberle hayranlarını sevindirmişti. Anne olmaya hazırlanan Başak Dizer, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Karnı burnunda olan Dizer için "Hamilelik yakışmış" yorumu yapıldı.
Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer, 2016 senesinde dünyaevine girmişti.
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, geçen aylarda ise bebek beklediklerini açıklamıştı.
Şimdilerde yaklaşık 6 aylık hamile olan Dizer, son halini sosyal medya hesabında paylaştı.
Dizer'in paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.
Büyüyen karnıyla dikkat çeken Dizer için "Hamilelik yakışmış" yorumu yapıldı.