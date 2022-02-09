Ayrılık çanları çalıyor! Alişan ve Buse Varol çifti karar verdi

2018 yılında nikah masasına oturan ve bir yıl sonra oğulları Burak'ı, 2021'de de kızları Eliz'i kucaklarına alan Alişan ve Buse Varol'un, bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaştığı biliniyordu.
Ünlü şarkıcı Alişan ve Buse Varol'un minik kızları Eliz bir yaşına bastı. Alişan aile arasında bir kutlama yaparken, Buse Varol da kızı için bir otelde parti düzenlemişti. Eşlerin kızları için iki ayrı kutlama yapmaları, çift hakkında ayrılık iddialarını ortaya atmıştı. Bu iddialar magazin gündeminde konuşulurken, Alişan ve Buse Varol çiftinin ayrılma kararı aldığı öğrenildi.
2018 yılında nikah masasına oturan ve bir yıl sonra oğulları Burak'ı, 2021'de de kızları Eliz'i kucaklarına alan Alişan ve Buse Varol'un, bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaştığı biliniyordu.
SIKINTILARI AŞAMADILAR
Geçtiğimiz yaz aylarında kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'ın, Buse Varol ile evliliğinde kriz olduğu iddia edilmişti. Çift o dönem çıkan haberleri yalanlarken, ayrılık iddialarını yeniden gündeme geldi.
Kızları Eliz'in birinci yaşını kutlayan ikili, paylaşımlarında birbirine yer vermedi. Kızı için doğum günü kutlaması organize eden Buse Varol, pek çok paylaşım yaparken eşinin yanında yer almaması dikkat çekti.
BUSE'SİZ KUTLAMA
Alişan'ın ise anne, babası ve koronavirüs sebebiyle yaşamını yitiren kardeşinin eşi ve yeğenleriyle pozlarını paylaşırken; Buse Varol'un fotoğrafta yer almaması 'ayrılık mı var?' sorularını beraberinde getirdi.
"EVE DAVET EDİLMEDİM" DEMİŞTİ
Ayrılık haberlerinin ardından bir magazin programında konuşan oyuncu Buse Varol, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.
Oyuncu, "Eliz'in oteldeki doğum gününü Alişan organize etti. Son ana kadar Merve de gelecekti. Sonra vazgeçtiler. Suzan anne ile bir sorunumuz yok. Yemin ederim her şeyin üzerine. Beni davet etmedi kimse eve. Saygı duyuyorum hepsinin acısına. Ama Eliz bir daha 1 yaşına girmeyecek" dedi.
Varol, sözlerine; "Gerçekten sorun yok. Alişan tabi ki bana 'gel' dedi. Ben de kendi kendilerine kutlasınlar istedim. Onların yerinde olsam ben de öyle davranırdım. Hepimiz bir aileyiz. Aynı soyadını taşıyoruz. Bir yas sürecinden geçiyoruz. Ben bunları sorun etmiyorum" diye devam etti.
ÇİFTE YAKIN KAYNAKLAR BOŞANMAYI DOĞRULADI
Tüm bu yaşananlarından ardından dört yıldır evli olan Alişan ve Buse Varol'un boşanma aşamasında olduğu ortaya çıktı.
Hürriyet'in haberine göre; gizlilik içinde yasal işlemleri başlatan çift, haberin duyulmaması için özen gösterse de çifte yakın kaynaklar boşanmayı doğruladı.
"MUTLULUK HABERLERİ REYTİNG YAPMAZ"
Öte yandan Alişan, birkaç ay önce haklarında çıkan 'Boşanıyorlar' haberleri için; "Mutluluk haberleri çok fazla reyting yapmaz! Ayrılıyorlar, boşanıyorlar' haberleri yapıyorlar o yüzden.
İnanın dün sabah 20 tane boşanma haberi yapmışlar. Üçüncü çocuğu Buse istiyor. Çok fazla istiyor. Ben şu an düşünmüyorum, biraz çocuklarımızın büyüdüğünü göreyim ondan sonra" demişti.