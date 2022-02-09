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Haberler Magazin Ayrılık çanları çalıyor! Alişan ve Buse Varol çifti karar verdi

Ayrılık çanları çalıyor! Alişan ve Buse Varol çifti karar verdi

Ünlü şarkıcı Alişan ve Buse Varol'un minik kızları Eliz bir yaşına bastı. Alişan aile arasında bir kutlama yaparken, Buse Varol da kızı için bir otelde parti düzenlemişti. Eşlerin kızları için iki ayrı kutlama yapmaları, çift hakkında ayrılık iddialarını ortaya atmıştı. Bu iddialar magazin gündeminde konuşulurken, Alişan ve Buse Varol çiftinin ayrılma kararı aldığı öğrenildi.

09.02.2022, 09:38 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022, 09:44

Ayrılık çanları çalıyor! Alişan ve Buse Varol çifti karar verdi

2018 yılında nikah masasına oturan ve bir yıl sonra oğulları Burak'ı, 2021'de de kızları Eliz'i kucaklarına alan Alişan ve Buse Varol'un, bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaştığı biliniyordu.

Ayrılık çanları çalıyor! Alişan ve Buse Varol boşanma kararı aldı

SIKINTILARI AŞAMADILAR

Geçtiğimiz yaz aylarında kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'ın, Buse Varol ile evliliğinde kriz olduğu iddia edilmişti. Çift o dönem çıkan haberleri yalanlarken, ayrılık iddialarını yeniden gündeme geldi.

Ayrılık çanları çalıyor! Alişan ve Buse Varol boşanma kararı aldı

Kızları Eliz'in birinci yaşını kutlayan ikili, paylaşımlarında birbirine yer vermedi. Kızı için doğum günü kutlaması organize eden Buse Varol, pek çok paylaşım yaparken eşinin yanında yer almaması dikkat çekti.

Ayrılık çanları çalıyor! Alişan ve Buse Varol boşanma kararı aldı

BUSE'SİZ KUTLAMA

Alişan'ın ise anne, babası ve koronavirüs sebebiyle yaşamını yitiren kardeşinin eşi ve yeğenleriyle pozlarını paylaşırken; Buse Varol'un fotoğrafta yer almaması 'ayrılık mı var?' sorularını beraberinde getirdi.

Ayrılık çanları çalıyor! Alişan ve Buse Varol boşanma kararı aldı

"EVE DAVET EDİLMEDİM" DEMİŞTİ

Ayrılık haberlerinin ardından bir magazin programında konuşan oyuncu Buse Varol, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Ayrılık çanları çalıyor! Alişan ve Buse Varol boşanma kararı aldı

Oyuncu, "Eliz'in oteldeki doğum gününü Alişan organize etti. Son ana kadar Merve de gelecekti. Sonra vazgeçtiler. Suzan anne ile bir sorunumuz yok. Yemin ederim her şeyin üzerine. Beni davet etmedi kimse eve. Saygı duyuyorum hepsinin acısına. Ama Eliz bir daha 1 yaşına girmeyecek" dedi.

Ayrılık çanları çalıyor! Alişan ve Buse Varol boşanma kararı aldı

Varol, sözlerine; "Gerçekten sorun yok. Alişan tabi ki bana 'gel' dedi. Ben de kendi kendilerine kutlasınlar istedim. Onların yerinde olsam ben de öyle davranırdım. Hepimiz bir aileyiz. Aynı soyadını taşıyoruz. Bir yas sürecinden geçiyoruz. Ben bunları sorun etmiyorum" diye devam etti.

Ayrılık çanları çalıyor! Alişan ve Buse Varol boşanma kararı aldı

ÇİFTE YAKIN KAYNAKLAR BOŞANMAYI DOĞRULADI

Tüm bu yaşananlarından ardından dört yıldır evli olan Alişan ve Buse Varol'un boşanma aşamasında olduğu ortaya çıktı.

Ayrılık çanları çalıyor! Alişan ve Buse Varol boşanma kararı aldı

Hürriyet'in haberine göre; gizlilik içinde yasal işlemleri başlatan çift, haberin duyulmaması için özen gösterse de çifte yakın kaynaklar boşanmayı doğruladı.

Ayrılık çanları çalıyor! Alişan ve Buse Varol boşanma kararı aldı

"MUTLULUK HABERLERİ REYTİNG YAPMAZ"

Öte yandan Alişan, birkaç ay önce haklarında çıkan 'Boşanıyorlar' haberleri için; "Mutluluk haberleri çok fazla reyting yapmaz! Ayrılıyorlar, boşanıyorlar' haberleri yapıyorlar o yüzden.

Ayrılık çanları çalıyor! Alişan ve Buse Varol boşanma kararı aldı

İnanın dün sabah 20 tane boşanma haberi yapmışlar. Üçüncü çocuğu Buse istiyor. Çok fazla istiyor. Ben şu an düşünmüyorum, biraz çocuklarımızın büyüdüğünü göreyim ondan sonra" demişti.