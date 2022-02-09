Ayrılık çanları çalıyor! Alişan ve Buse Varol çifti karar verdi

Varol, sözlerine; "Gerçekten sorun yok. Alişan tabi ki bana 'gel' dedi. Ben de kendi kendilerine kutlasınlar istedim. Onların yerinde olsam ben de öyle davranırdım. Hepimiz bir aileyiz. Aynı soyadını taşıyoruz. Bir yas sürecinden geçiyoruz. Ben bunları sorun etmiyorum" diye devam etti.