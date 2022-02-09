Bergüzar Korel’in oğlu Ali’nin doğum gününü sosyal medya hesabından böyle kutladı

2009 yılında meslektaşı ünlü oyuncu Halit Ergenç ile hayatını birleştiren Bergüzar Korel, bu mutlu evliliğini üç de çocukla taçlandırdı.
2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel, mutlu evliliğiyle magazin gündeminde sıkça anılmakta! Gözde çift evliliklerini üç çocukla taçlandırmış; ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, ikinci çocukları Han'ı 2020 yılının Mart ayında, kızları Leyla'yı da 3 Kasım'da kucaklarına almıştı. Mutlu evlilikleriyle örnek çift olarak gösterilen Korel ve Ergenç'in ilk göz ağrıları Ali 12 yaşına bastı. Güzel oyuncu, oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Korel, "12 yıl önce hayatımıza getirdiğin ışık,mutluluk için bin kez teşekkür ederim sana. Varlığına bin şükür annem. Nice mutlu yılların olsun. Hep birlikte" ifadelerini kullandı.
2009 yılında meslektaşı ünlü oyuncu Halit Ergenç ile hayatını birleştiren Bergüzar Korel, bu mutlu evliliğini üç de çocukla taçlandırdı.
Ünlü çiftin ilk çocukları Ali, bugün 12 yaşına girdi. Sosyal medyayı sık kullandığı bilinen Bergüzar Korel, sosyal medyadan iki fotoğraf paylaştı.
Korel bu fotoğrafların altına oldukça duygusal bir mesaj ekledi. Ünlü oyuncu, "Ali'm… Güneşim… Bu hayatta ben en çok anneliği sevdim. Senin sayende… Dünyamı değiştirdin."
"Evladımız olduğun için sonsuz bir mutluluk duyuyoruz ama sen hepimizden bağımsız bir birey olarak herkesin hayatına ışık saçtığın için kardeşlerin ve ailen olarak kendimizi çok ayrıcalıklı ve şanslı hissediyoruz oğlum."
"Bu hayatta ruhunu hep özgür bırak şimdi olduğu gibi… Ben ve baban ömrümüz yettiğince, her koşulda, sen istediğin sürece bir nefes kadar uzağındayız sadece…"
"Yüreğindeki merhamet, hoşgörü, empati ve hayata karşı duyduğun o büyük coşku, merak hiç bitmesin... Güneşim Ali'm.. 12 yıl önce hayatımıza getirdiğin ışık, mutluluk için bin kez teşekkür ederim sana."
"Varlığına bin şükür annem. Nice mutlu yılların olsun. Hep birlikte." ifadelerini kullandı.