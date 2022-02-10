O detay ele verdi! Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı ayrıldı

Şimdilerde "Yargı" dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Pınar Deniz, geçtiğimiz yaz sinema filmi 'Aşkın Kıyameti' çekilirken meslektaşı Yiğit Kirazcı ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Oyuncu Pınar Deniz, geçtiğimiz yaza oyuncu Yiğit Kirazcı ile yaşadığı sürpriz aşk ile damga vurmuştu. Sürpriz aşkın ortaya çıkmasının ardından çift, birlikteliklerini ilan etmişti. Güzel oyuncu, "Aşk 101" ve "Yargı" dizilerindeki partneri Kaan Urgancıoğlu ile çok yakıştırılsa da, Kirazcı ile doludizgin bir aşk yaşıyordu. Gözde çift olarak görülen Deniz ve Kirazcı cephesinde şok bir gelişme yaşandı. Ayrılık kararı alan ikiliyi, o detay ele verdi.
Şimdilerde "Yargı" dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Pınar Deniz, geçtiğimiz yaz sinema filmi 'Aşkın Kıyameti' çekilirken meslektaşı Yiğit Kirazcı ile aşk yaşamaya başlamıştı.
İlişkileri yaklaşık yedi aydır doludizgin devam eden çift, sosyal medyadan sık sık paylaşımda bulunuyordu. Zaman zaman birlikte objektiflere de poz veren ünlü çiftten üzen haber geldi.
Ancak sık sık el ele poz veren gözde aşıklara nazar değdi. Çiftin ayrılığını sosyal medya detayı ele verdi. Deniz ile Kirazcı, Instagram'da birbirini takipten çıkardı.
Deniz ile Kirazcı, henüz konuyla alakalı açıklama yapmadı.
"KENDİSİ BANA İLK GÖRÜŞTE BOŞ DEĞİLMİŞ"
Öte yandan 27 yaşındaki Pınar Deniz, bir dergiye verdiği röportajda kendisinden 11 yaş büyük Kirazcı (38) ile ilişkilerinin nasıl başladığını anlatmıştı.
Deniz, "İlk tanışma toplantısında karşılaştık. O an sadece işe odaklanmıştım. Benden duymuş olmayın ama kendisi ilk görüşte de boş değilmiş bana karşı. Film bitse de baktık ki hiç ayrılamıyoruz, sonrası iyilik güzellik işte" ifadelerini kullanmıştı.
"BENİ OLDUĞUM GİBİ KABUL EDİYOR"
"Yiğit beni olduğum gibi kabul ediyor. Bazen çok zıt düşünüyoruz ama sırf birbirimizi daha iyi anlamak için dünyamızı genişletiyoruz." diyen ünlü oyuncu, "Bir düşünce üzerine saatlerce konuşabiliyor olmamızı seviyorum.
Arada deliliğim tutuyor ama başka biri olsam kendimin sevgilisi olurdum herhalde." şeklinde konuşmuştu. Kurduğu ilişkilerin sevgi odaklı olduğunu belirten Deniz, "Gerçekten sevdiğim insanın her anlamda iyiliğini düşünüyorum.
Alan benim için çok önemli. O yüzden karşımdakinin yaşadığı her ana saygı duymaya çalışırım." demişti.