Demet Akalın paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü

Demet Akalın (49), sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile gündeme geldi. Önceki gün internetten alışveriş yapan Akalın, bir ütünün ekran fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
Sosyal medyayı sıkça kullanan ünlü şarkıcı Demet Akalın önceki gün internet üzerinden alışveriş yaparken bir sitemli paylaşımda bulundu. Online alışveriş sitesinden buharlı el ütüsü satın almaya çalışan Akalın, "Almayın! 300 liralık el ütüsü bir saniye içinde önce 600, sonra 940 oldu" dedi. Takipçileri o detayı fark edince sanatçıyı ti'ye aldı.
Demet Akalın (49), sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile gündeme geldi. Önceki gün internetten alışveriş yapan Akalın, bir ütünün ekran fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
Ünlü şarkıcı, "Almayın! 300 liralık el ütüsü önce 600, sonra 940 oldu. Bir saniye içinde! Yuh yani, dolandırıyorsunuz milleti, şikayet edeceğim!" ifadelerini kullandı.
TAKİPÇİLERİN GÖZÜNDEN KAÇMADI, Tİ'YE ALINDI!
Demet Akalın'ın aldığı el ütüsünün fiyatı 300 lira olurken, ünlü şarkıcı sepetine 3 adet ütü eklediğini fark etmedi ve paylaşımını bu şekilde yaptı.
Takipçilerinin gözünden kaçmayan bu detay, Akalın'ın sosyal medyada ti'ye alınmasına neden oldu. Kullanıcılar, ünlü popçuyu yorum yağmuruna tuttu. İşte o yorumlardan bazıları:
"Hahahahahahah Demo Abla sepete üç tane eklediğinden olabilir mi?", "Yanlış yazdığı gibi yanlış da okuyor", "Fıkra okumuş gibi oldum", "Demet Akalın yaptın yine yapacağını", "Demet Akalın yine şaşırtmadı!"
"AZ KALSIN 3 TANE ÜTÜ ALIYORDUM!"
Kısa süre sonra olayı fark eden Demet Akalın da yayınladığı gönderi ile güldürdü. Ünlü şarkıcı, paylaşımına, "Az kalsın 3 tane ütü alıyordum." notunu düştü.