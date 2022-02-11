Emrah ve eşi Sibel Erdoğan boşandı! Şarkıcının vereceği nafakaysa...

"EMRAH'IN PARASI ÇOK DEĞERLİDİR"

Program yorumcusu Başak Çokan ise bir soru yönelterek; "Emrah evlenirken acaba bir evlilik sözleşmesi yaptı mı? Biliyor musun? Bir mal paylaşımı gerçekleşti mi? Tazminat söz konusu mu? Ayrıca bu 30 Bin TL'yi de sevgili Emrah'ın ödeyeceğini düşünmüyorum.