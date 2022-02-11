Emrah ve eşi Sibel Erdoğan boşandı! Şarkıcının vereceği nafakaysa...

2014 yılında nikah masasına oturan Emrah Erdoğan ve Sibel Kirer çifti, iki yıldır ayrılık haberleriyle gündeme geliyordu. Geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Emrah Erdoğan ve iki çocuğunun annesi Sibel Kirer'in boşanma detayları belli oldu.
2014'te evlenen şarkıcı Emrah ile Sibel Kirer Erdoğan'ın iki yıldır süren boşanma davası sonuçlandı. Eleysa ve Elyesa adında iki çocuğu bulunan çift, evliliklerini sonlandırdı. Şarkıcı Emrah'ın çocukları ve eşine ödeyeceği nafaka merak konusu olmuştu. Aylık geliri 400 bin Tl olan Emrah'ın ödeyeceği nafaka miktarı belli oldu.
2014 yılında nikah masasına oturan Emrah Erdoğan ve Sibel Kirer çifti, iki yıldır ayrılık haberleriyle gündeme geliyordu. Geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Emrah Erdoğan ve iki çocuğunun annesi Sibel Kirer'in boşanma detayları belli oldu.
İkili, 27 Ocak'ta Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşandı. Çiftin, Eleysa ve Elyesa isimli iki çocuğunun velayetini mahkeme anneye verdi. Emrah, her ay eşi için 12 bin TL, iki çocuğu için de 18 bin TL nafaka ödeyecek.
AYLIK 30 BİN TL NAFAKA ÖDEYECEK
Emrah, her aya Kirer'e 12 bin TL, iki çocuğuna ise toplamda 18 bin TL nafaka ödeyecek. Emrah, toplamda 30 bin TL nafaka ödemiş olacak.
Şarkıcı, çocuklarını pazar günü görebilecek. Emrah, eşiyle yaşadığı Bodrum'daki evinde kalmaya devam edecek. Boşanma davasının Emrah'ın açtığı iddia edildi.
Seyhan Soylu bu konuda açıklama yaptı. Soylu "Sibel Hanım'ın aylık 30 bin TL nafaka talebi oluyor ve Emrah Bey aylık gelirinin 400 Bin TL olduğunu söyleyerek bu parayı karşılayamayacağını beyan ederek karşı dava açmaya hazırlanıyor" dedi.
Seyhan Soylu canlı yayına telefonla bağlanan gazeteci Emrah Öztürk ile görüşme yaptı. Gazeteci Emrah Öztürk "2014 yılında aralarında bir karar almışlardı ancak barışmışlardı.
2019 yılında tekrar aralarında bir anlaşmazlık oluyor. Ve mahkemeye başvuruyorlar. Dosyaya da gizlilik kararı koyduruyorlar. 2 ay önce Bodrum Aile Mahkemesi'nde taraflar anlaşmalı olarak boşandı.
Sibel Hanım'ın aylık 30 bin TL nafaka talebi oluyor ve Emrah Bey aylık gelirinin 400 Bin TL olduğunu söyleyerek bu parayı karşılayamayacağını beyan ederek karşı dava açmaya hazırlanıyor" diye açıklamalarda bulundu.
"EMRAH'IN PARASI ÇOK DEĞERLİDİR"
Program yorumcusu Başak Çokan ise bir soru yönelterek; "Emrah evlenirken acaba bir evlilik sözleşmesi yaptı mı? Biliyor musun? Bir mal paylaşımı gerçekleşti mi? Tazminat söz konusu mu? Ayrıca bu 30 Bin TL'yi de sevgili Emrah'ın ödeyeceğini düşünmüyorum.
Emrah' ın parası çok kıymetlidir. Maalesef adı da cimriye çıktı" deyince lafa Erol Köse girerek "Ben Emrah ile üç kere yemeğe çıktım. Tam hesap gelecekken Emrah hep tuvalete gitti. Yemin ediyorum. Bizzat yaşadım" sözleriyle Emrah'ın cimriliğinden bahseden Çokan'a destek verdi.