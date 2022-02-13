Haberler Magazin 'Aşk yok, iş var' diyen Merve Boluğur paylaşımıyla dikkat çekti

'Aşk yok, iş var' diyen Merve Boluğur paylaşımıyla dikkat çekti

34 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz aylarda Erkan Şen ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İşletmeci sevgilisi ile el ele objektiflere takılan güzel oyuncu, "Henüz ilişki diyemeyiz. Tanışma aşamasındayız. Güzel bir diyaloğumuz var." demişti ki geçtiğimiz haftalarda da ilişkisini sonlandırdığını sosyal medya detayı ele vermişti. Güzel oyuncu, ayrılığın ardından ünlü şarkıcı Emre Kaya ile Arnavutköy'de bir restoranda yemek yerken görüntülenmiş ve aşk iddialarıyla gündeme gelmişti. "Aşk yok, iş var" açıklamasında bulunan oyuncu Merve Boluğur, son olarak ünlü popçu ile oldukça samimi pozlarını sosyal medya hesabında paylaştı.