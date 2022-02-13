’Aşk yok, iş var’ diyen Merve Boluğur paylaşımıyla dikkat çekti

Murat Dalkılıç ile evlilikleri sadece üç yıl süren ve aşka aradığı mutluluğu uzun süredir bulamayan ünlü oyuncu Merve Boluğur'un ismi bir süredir şarkıcı Emre Kaya ile anılıyordu.
34 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz aylarda Erkan Şen ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İşletmeci sevgilisi ile el ele objektiflere takılan güzel oyuncu, "Henüz ilişki diyemeyiz. Tanışma aşamasındayız. Güzel bir diyaloğumuz var." demişti ki geçtiğimiz haftalarda da ilişkisini sonlandırdığını sosyal medya detayı ele vermişti. Güzel oyuncu, ayrılığın ardından ünlü şarkıcı Emre Kaya ile Arnavutköy'de bir restoranda yemek yerken görüntülenmiş ve aşk iddialarıyla gündeme gelmişti. "Aşk yok, iş var" açıklamasında bulunan oyuncu Merve Boluğur, son olarak ünlü popçu ile oldukça samimi pozlarını sosyal medya hesabında paylaştı.
Murat Dalkılıç ile evlilikleri sadece üç yıl süren ve aşka aradığı mutluluğu uzun süredir bulamayan ünlü oyuncu Merve Boluğur'un ismi bir süredir şarkıcı Emre Kaya ile anılıyordu.
Geçtiğimiz günlerde yine Kaya ile görüntülenen oyuncu Boluğur, haklarında çıkan haberlere yanıt vererek "İlişki yok, iş var" açıklamasını yapmıştı. Boluğur, Kaya'nın başarılı çalışmalarından söz ederek, onunla müzikle alakalı çalıştıklarını söylese de gazeteciler tarafından çok inandırıcı bulunmamıştı.
SAMİMİ POZLARINI PAYLAŞTI
Son olarak arabesk albüm çalışması nedeniyle ekibiyle gece gündüz çalışan Emre Kaya'yı stüdyosunda ziyaret eden Merve Boluğur, ünlü popçu ile oldukça samimi pozlarını sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Enerjik ve mutlu olduğu gözlenen güzel oyuncunun el ele göz göze ve derin sohbetler yaparken çekilen fotoğrafları, "Bu aşk değil de nedir" dedirtti.
SESSİZLİĞİNİ KORUYOR
Yakın çevresi tarafından işkolik olduğu bilinen, arabesk albüme mola verip, mekanlara çıktığında ise hep Merve Boluğur ile görüntülenen Emre Kaya, bu konudaki sessizliğini korurken, sempatik oyuncunun bunun tam tersi paylaşımlar yapması ise kafaları karıştırdı.
Kaya'nın ise sosyal medya hesaplarında işi ve spor dışında hiçbir paylaşım yapmaması dikkati çekiyor. Öte yandan, son şarkısı 'Tebessüm' ile geçtiğimiz yaza damga vuran, art arda verdiği konserler serisinin ardından kapandığı stüdyoda adeta soluksuz çalışan Emre Kaya'nın merakla beklenen arabesk albümünün ise son aşamaya geldiği öğrenildi.
Kaya'nın 21 şarkıdan oluşan 'Usta Şarkılar' adlı albümde, 'Yaşayan Efsane' dediği Hakan Altun, Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Yıldız Tilbe, Kibariye ve İbrahim Tatlıses gibi ve arabesk müziğin duayenlerinin seslendirdiği birbirinden değerli eserler yer alıyor.