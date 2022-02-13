Bir dargın bir barışık olan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen cephesinde yeni gelişme

İddiaları her seferinde yalanlayan ve "Biz uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz, sadece arkadaşız" diyen Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen'le samimi bir şekilde eğlenirken görüntülendi.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, her hareketiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken güzel oyuncu, son günlerde saplantılı hayranı yüzünden zor anlar yaşamıştı. Son olarak güzel oyuncu, bir dargın bir barışık olan sevgilisi Umut Evirgen'i öpücüklere boğarken görüntülendi. Ünlü çiftin aşkı böylelikle belgelendi.
İddiaları her seferinde yalanlayan ve "Biz uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz, sadece arkadaşız" diyen Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen'le samimi bir şekilde eğlenirken görüntülendi.
İkili, Evirgen'in sahibi olduğu mekanda görüntülendi. Hürriyet'in haberine göre; Birsen Tezer'in sahneye çıktığı özel geceye ayrı ayrı gelen Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'in samimiyeti dikkat çekti.
Tezer'in şarkılarına eşlik eden Sarıkaya, Evirgen'le sarmaş dolaş dans ettiği ve zaman zaman öpüştüğü de gözlendi. Meraklı bakışlara aldırmayan çift, birbirlerini öpmelere doyamadı.
İTİRAF GELDİ
Uzun süredir arkadaş olan ikili, geçtiğimiz aylarda bu dostluklarını flörte dönüştürmüştü. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan ikiliden ilk açıklama Umut Evirgen'den gelmişti.
İşletmeci, "Evet, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz" demişti. Çift, Evirgen'in itirafının ardından ilişkilerini gizlemekten vazgeçmişti.
SERENAY'DAN 'EVİRGEN' CEVABI
Umut Evirgen'le aşk iddialarına ilk kez cevap veren güzel oyuncu, Evirgen'in ailesinin kendisini istemediği haberlerinin hatırlatılması üzerine konuştu.
Sarıkaya, "O haberler nereden çıkıyor bilmiyorum. Bu konularla ilgili hakikaten konuşmayı sevmiyorum. Çıkan hiçbir şeyle ilgili haberim yok. Umut çok uzun zamandır yakından tanıdığım sizin de bildiğiniz çok uzun zamandır arkadaşım, böyle" diye konuştu.